Общество
РБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
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Руководитель аппарата правительства Иркутской области и заместитель губернатора региона Дмитрий Чернышев подал в отставку по собственному желанию.
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Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что восхищается Крымским мостом.
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На следующий год запланирована реконструкция Ленинградского моста на проспекте Победы — на эти цели в бюджете заложено 750 миллионов рублей.
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Неожиданный поворот получил скандал, главными участниками которого стали Дана Борисова, ее единственная дочь Полина Аксенова и отец 12-летней девочки - бизнесмен Максим Аксенов.
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Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
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