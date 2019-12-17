Общество

РБКРБКПроизводитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год. По состоянию на середину декабря компания поставила один самолет. В апреле этого года «Коммерсантъ» сообщил, что годовой план поставок самолетов составлял около 20–25 машин.
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Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

РБК01:22

Компания «Гражданские самолеты Сухого» не выполнила план продаж лайнера Сухой СуперДжет-100 на 2019 год

Эхо Москвы01:31

СМИ: ГСС не сможет выполнить план по продажам «Суперджетов» в 2019 году

Накануне.Ru01:51
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