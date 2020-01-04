Общество
РИА НовостиПроизводитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
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Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.
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Сыну Кейт Миддлтон разрешили снять шорты по особому случаю — фото
Джордж позирует на фото в модных брюках в крупную клетку и белой рубашке.
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WADA определило размер взноса для России на 2020 год
Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.
Музыка
«Ленинград» выступит на фестивале в Калифорнии
Группа выступит 12 и 19 апреля. В эти же дни на сценах фестиваля появятся Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей и многие другие артисты.
Общество
В Амстердаме появился новый налог для туристов
С 1 января 2020 года в Амстердаме начал взиматься новый туристический налог.
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Слухи о третьей мировой войне обрушили сайт призывной службы США
В США обрушился сайт призывной службы (Selective Service System) на фоне спекуляций о возможности третьей мировой войны.
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В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Экономика
В «Нафтогазе» рассказали о судьбе исков к «Газпрому» после соглашения
"Нафтогаз" и "Газпром" должны до конца месяца сообщить Стокгольмскому арбитражу о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков, сообщила пресс-служба украинской компании.
Происшествия
Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми
«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
Армия и оружие
Саботаж на борту? В Сирии повреждён крупный российский военный корабль
Появившийся на базе ВМФ России в Сирии несколько недель назад российский военный корабль «Орск» получил у берегов Сирии серьёзные повреждения.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Трамп прокомментировал убийство Сулеймани
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter убийство в ходе ракетной атаки главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.
Космос
Астронавт NASA может установить рекорд для женщин в космосе
Происшествия
Во Владивостоке задержан прокалывавший колёса машин скорой помощи
Спорт
Брянский лыжник Большунов сразится за победу на «Тур де Ски»
Сегодня, 4 января, станет решающим днем для брянского лыжника Александра Большунова.
Авто
Объявлены китайские машины, которые удивят россиян в 2020 году
Какие машины из Поднебесной удивят россиян в наступившем 2020 году, рассказала «Российская газета».
Здоровье
Медики предупреждают саратовцев об опасностях обморожения
В преддверии наступления серьезных холодов в Саратовской области региональное министерство здравоохранения напоминает об опасностях обморожений.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.
Здоровье
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Кино
«Холоп» заработал в прокате более 1 млрд рублей
Последние две художественные ленты заработали более 2 млрд руб.
Кино
Disney побил рекорд Голливуда по сборам в 2019 году
Происшествия
Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске
В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Компания Samsung презентовала линейку игровых мониторов Odyssey
Политика
Гозман поблагодарил американцев за убийство Сулеймани
Прозападный российский политик Леонид Гозман поблагодарил США за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.