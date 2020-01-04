В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

Политика Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Кино В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука 1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».

Спорт WADA определило размер взноса для России на 2020 год Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Музыка «Ленинград» выступит на фестивале в Калифорнии Группа выступит 12 и 19 апреля. В эти же дни на сценах фестиваля появятся Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей и многие другие артисты.

Происшествия Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми «Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.

Политика Трамп прокомментировал убийство Сулеймани Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter убийство в ходе ракетной атаки главы спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР иранского генерала Касема Сулеймани.

Здоровье Медики предупреждают саратовцев об опасностях обморожения В преддверии наступления серьезных холодов в Саратовской области региональное министерство здравоохранения напоминает об опасностях обморожений.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.

Происшествия Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.