Общество

РИА НовостиРИА НовостиПроизводитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

РИА Новости16:26

Производитель SSJ100 подал иск почти на ₽1 млрд к иркутской авиакомпании

РБК14:05

Производитель «Суперджетов» потребовал миллиард от крупной авиакомпании

URA.Ru14:32

SSJ 100 требует от «ИрАэро» 941 млн рублей

Коммерсантъ15:22

Производитель Sukhoi Superjet потребовал 940 млн от иркутской авиакомпании

Телеканал 360°14:50

Производитель SSJ100 потребовал почти миллиард рублей от российской авиакомпании

Lenta.ru15:45

Производитель Sukhoi Superjet 100 подал иск на 941 млн руб к авиакомпании «Ираэро»

ПРАЙМ13:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Футбол

Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Чемпионат 13:35
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Армия и оружие

Маршал Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии

RT на русском 16:56
Армия и оружие

В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.
РИА Новости 16:11
Политика

На Украине заговорили о неизбежном повышении пенсионного возраста

Следующая индексация намечена на март 2020 года, но, несмотря на любые «мягкие варианты», повышение пенсионного возраста является неизбежным.
ГЛАС.RU 03:57
Хоккей

СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»

Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки.
Телеканал Санкт-Петербург 14:03
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском вчера в 00:00
Спорт

Клебо обошёл Устюгова в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском 11:55
Армия и оружие

Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал генерала КСИР Касема Сулеймани "террористом номер один в мире", обвинив его в подготовке нападений на американских дипломатов и военнослужащих.
РИА Новости 15:42
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском 13:24
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец 02:36
Общество

В России вступил в силу закон о компенсации за утраченное жилье

В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий в судебном порядке получить компенсацию в случае признания покупки квартиры незаконной.
РИА Новости 01 января в 01:00
Армия и оружие

В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
DixiNews 02:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru вчера в 10:33
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Вести.Ru 03:57
Здоровье

Онколог назвал единый симптом для всех видов рака

Врач-онколог назвал симптом, присущий почти всем видам онкологических заболеваний, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Царьград».
Primpress.ru вчера в 12:30
Экономика

Мадуро заявил о планах продавать нефть за криптовалюту

Криптовалюта поддерживается запасами нефти в стране.
Известия 11:09
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Здоровье

В Севастополе обещают открыть кабинеты медпомощи для пожилых

Планируется открыть не менее пяти таких кабинетов, в том числе в горбольницах № 1,4 и 9, а также в поликлиниках, к которым прикреплено наибольшее число жителей города старше трудоспособного возраста.
ForPost 09:00
Культура

Жэньминь жибао (Китай): Россия – страна «пера и меча» (Жэньминь жибао)

Россию называют страной «пера и меча», глубина смысла этой метафоры в полной мере отражена в русской культуре, ярким примером которой является творчество Александра Сергеевича Пушкина.
ИноСМИ 16:21
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Эхо Москвы 12:00
Здоровье

Нарколог назвал безопасную дозу крепкого алкоголя для мужчин

«Вечерняя Москва» поговорила с кандидатом медицинских наук, врачом высшей квалификационной категории, психотерапевтом и психиатром-наркологом Даниилом Покровским о том, как не стать жертвой алкогольной депрессии и вытащить себя из губительного состояния.
Вечерняя Москва 10:33
Футбол

Хавбек «Краснодара-2» Григорян перешёл в «Млада-Болеслав»

Полузащитник «Краснодара-2» Арутюн Григорян продолжит карьеру в «Млада-Болеславе», сообщает официальный сайт «быков».
Чемпионат 13:14
Шоу-бизнес

Кэмерон Диас впервые стала мамой в 47 лет

StarHit.ru 15:30
Здоровье

В Китае растет число заболевших неизвестной пневмонией

Число людей, заболевших неизвестной пневмонией в Китае, выросло до 44 человек, 11 находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
BFM.ru 04:50
Гаджеты

HiSilicon более не является эксклюзивным поставщиком Huawei

HiSilicon является крупнейшей компанией по разработке чипов в Китае, но у неё всегда был только один заказчик — Huawei.
3DNews вчера в 16:30
Единоборства

Макгрегор может заменить Фергюсона в поединке с Хабибом

Sport.ru 13:14
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолёт, разработанный в России после распада СССР. Спроектирован только с применением цифровых технологий. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное