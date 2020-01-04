Общество

РИА НовостиРИА НовостиПроизводитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
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Производитель Sukhoi Superjet 100 подал иск к «ИрАэро» почти на 1 млрд руб

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