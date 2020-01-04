Общество

РИА НовостиРИА НовостиПроизводитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
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Производитель Sukhoi Superjet 100 подал иск к «ИрАэро» почти на 1 млрд руб

ИрСитивчера в 22:00

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

РИА Новостивчера в 16:26

Производитель SSJ100 подал иск почти на ₽1 млрд к иркутской авиакомпании

РБКвчера в 14:05

Производитель SSJ100 подал иск на 941 млн рублей к иркутской авиакомпании

Байкал24вчера в 21:37

Производитель Sukhoi Superjet потребовал 940 млн от иркутской авиакомпании

Телеканал 360°вчера в 14:50

Производитель Sukhoi Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на 1 млрд рублей

IrkutskMediaвчера в 22:50

Производитель «Суперджетов» потребовал миллиард от крупной авиакомпании

URA.Ruвчера в 14:32
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РИА Новости вчера в 18:22
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Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

31 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился прекратить переговоры с Москвой о поставках нефти из России и начать закачку топлива из альтернативных источников в Прибалтике.
Московский Комсомолец вчера в 02:36
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Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет

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НТВ вчера в 14:48
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Пьяные дебоширы напали на полицейских в Новосибирске

В Новосибирске устроившие драку в центре пьяные молодые люди атаковали приехавших по вызову полицейских, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 23:53
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero гибридами скоро не будут

На новых Dacia Logan, Sandero и Duster не будут предложены гибридные и электрические силовые установки - только двигатели внутреннего сгорания, сообщил глава европейского отделения Renault Филипп Буро в интервью Automotive News.
Российская газета вчера в 08:20
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
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Кино

Вышел финальный трейлер «Дракулы» от создателей «Шерлока»

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В Минобороны РФ прокомментировали гибель генерала Сулеймани

В Минобороны РФ прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по пригороду Багдада.
Военное дело вчера в 08:39
Армия и оружие

Убийство Сулеймани — американский тест на предел допустимого

Убит на территории третьей страны, также члена ООН, без ведома руководства Ирака. Это не подковёрная борьба спецслужб.
Новостной фронт вчера в 04:20
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Каролину Харрикейнз" co счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Известия вчера в 23:20
Здоровье

Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену

Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
Lenta.ru 01 января в 16:03
Кино

Фильм Бондарчука «Вторжение» вышел в российский кинопрокат

1 января 2020 года в кинотеатрах России стартовал показ продолжения фантастического фильма "Притяжение" "Вторжение" снял режиссер Федора Бондарчук, продолжая сюжетную линию ленты "Притяжение".
SM News 01 января в 02:29
Энергетика

Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз

Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
РИА Новости вчера в 22:02
Кино

Disney опубликовал тизер новинок 2020 года

Профиль 02 января в 13:23
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости вчера в 11:06
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Маршал Халифа Хафтар объявил в Ливии джихад и всеобщую мобилизацию

Вести.Ru вчера в 17:34
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина

В 2017 году президент США Дональд Трамп ругался на директора разведывательного правления министерства обороны США Майкла Флинна и на высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.
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Происшествия

Летевший из Тюмени в Петербург самолёт экстренно сел в Перми

«Самолёт Airbus A320 авиакомпании Red Wings, летевший из Тюмени в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за проблем с навигационным оборудованием», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы аэропорта.
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Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости 02 января в 13:02
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Трампа об убийстве Сулеймани

Сенатор Алексей Пушком ответил на слова Трампа, который прокомментировал убийство американскими военнослужащими генерала Касема Сулеймани.
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Армия и оружие

Трамп заявил о готовности США к любым действиям против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к любым действиям по отношению к Ирану после убийства Штатами иранского генерала Касема Сулеймани.
Life.ru вчера в 18:46
Футбол

Гвардиола признал неудачными последние 11 сезонов

Globallookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.
РЕН ТВ вчера в 17:13
Технологии

В Microsoft прокомментировали скорое прекращение поддержки Windows 7

Предстоящее прекращение поддержки Windows 7 позволит компании сосредоточить силы на более современной операционной системе Windows 10, рассказали представители Microsoft в России 4 января РИА Новости.
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Общество

Сотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

РБК вчера в 11:49
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Avia.pro 02 января в 00:17
Происшествия

СК начал проверку из-за избиения врачом женщины с ребенком в Приморье

Следователи в Приморском крае организовали доследственную проверку после публикации в СМИ информации о том, что в одном из медучреждений Уссурийска врач-стоматолог избил женщину и ее ребенка.
РБК вчера в 22:16
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском вчера в 07:15
Баскетбол

ЦСКА проиграл «Панатинаикосу» в Евролиге

ГЛАС.RU вчера в 23:56
Происшествия

Во Владивостоке задержали мужчину, прокалывавшего колеса машин

Во Владивостоке инспекторы патрульно-постовой службы задержали хулигана, который в первые дни наступившего года проколол колеса около 40 автомобилей.
Российская газета вчера в 20:47
Авто

Компания Suzuki обновила свой кроссовер Ignis

Японская Suzuki разработала новую версию кроссовера Ignis, который появился на рынке в 2016 году.
Дни24 01 января в 01:15
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