В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Политика Кадыров предупредил о последствиях убийства Сулеймани Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказал свое отношение к убийству Касема Сулеймани и действиям американских военных, от рук которых погиб иранский генерал.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Технологии New Statesman (Великобритания): почему людям трудно отказаться от религии (New Statesman) Один американский ученый посетил дом Нильса Бора (Niels Bohr), обладателя Нобелевской премии по физике, который бежал от нацистов и стал одним из ведущих участников Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы.

Политика В 2017 году Трамп пропустил звонок Владимира Путина В 2017 году президент США Дональд Трамп ругал директора разведывательного управления министерства обороны США Майкла Флинна и высокопоставленных сотрудников Белого дома из-за того, что они не сообщили ему о звонке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Армия и оружие Коалиция США опровергла причастность к авиаудару в Багдаде Представитель штаба «Непоколебимая решимость» Майлс Кэггинс заявил, что коалиция Содеиненных Штатов не имеет никакого отношения к обстрелу кортежа шиитского ополчения к северу от Багдада.

Политика Белый дом назвал цель убийства Сулеймани Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».

Футбол Анчелотти мог возглавить «Ливерпуль» вместо Клоппа Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что в 2015 году он вёл переговоры с руководством "Ливерпуля", но в итоге английский клуб пригласил Юргена Клоппа.