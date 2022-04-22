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Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит из России

Шведская компания Essity объявила об уходе из России из-за «ухудшения условий ведения бизнеса».
Коммерсантъ
«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — сообщил он.
РБК
В 2021 году объем продаж Essity в России составил около $29,5 млн, или 2% от общего оборота.
Коммерсантъ
В России работает три фабрики Essity, а всего в российском подразделении трудоустроено 1300 сотрудников.
Коммерсантъ

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Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит из России
Коммерсантъвчера в 04:00
Производитель Zewa, Libresse и Libero уходит из России
Известиявчера в 05:28
Производитель туалетной бумаги Zewa шведская компания Essity собралась уйти из России
Lenta.ruвчера в 04:09
Владеющая Zewa, Libresse и Libero компания планирует продать свои фабрики в России
ТАССвчера в 06:12
Производитель Zewa и Libresse объявил об уходе с российского рынка
РБКвчера в 03:59
Производитель Zewa, Libresse и Libero уйдет с российского рынка
Национальная служба новостейвчера в 03:59
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