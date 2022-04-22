«Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка», — сообщил он.
По меньшей мере две группы специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании заброшены во Львовскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур, получившего информацию от источника в украинских вооружённых силах.