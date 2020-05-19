Происшествия

РБКРБКПроизводитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
Читать в источнике
Комментировать348

Подробнее о событии

Малькевич: В дискредитации КРЭТ заинтересованы зарубежные конкуренты

Взгляд.ру07:14

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

РБК04:31

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о кампании дискредитации после пожаров

РИА Новости02:09

Аппараты ИВЛ «Авента-М» продолжили использовать в больницах

ИА Красная Весна04:45

КРЭТ заявил об информационной кампании против него после инцидентов с аппаратами ИВЛ

ТАСС02:02

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о «массированной кампании» по дискредитации

Коммерсантъ02:58

В «Ростехе» заявили, что сотрудников производящего аппараты ИВЛ завода пытались подкупить

Газета.Ruвчера в 12:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 09:13, Ашберн
Космос

Быстрый радиовсплеск объяснили падением астероида на пульсар

Астрономы показали, что источником быстрого радиовсплеска FRB 180916.J0158+65 может являться пульсар в двойной системе, орбита которого пересекает пояс астероидов.
N+1 вчера в 03:09
Армия и оружие

В Польше позавидовали модернизации российских танков Т-72Б3

Бывший командующий сухопутными войсками Польши похвалил российские танки Т-72Б3. Его стране о такой модернизации не приходится даже мечтать.
Российская газета 05:04
18
Происшествия

Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
502
Общество

Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России.
Lenta.ru 08:44
Кино

Риз Уизерспун снова сыграет «Блондинку в законе»

ГЛАС.RU вчера в 09:17
Здоровье

От внебольничной пневмонии в Дагестане умерло 657 человек

Темирхан-Шура вчера в 08:30
3K
Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
4,5K
Здоровье

Переболевший COVID-19 медбрат выложил фото истощенного тела

Московский Комсомолец 08:28
2
Происшествия

В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток

Газета.Ru 05:13
34
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
226
Общество

Найденным в российском лесу иномаркам нашли применение

В правительстве Челябинской области рассказали, куда передадут найденные в лесу иномарки Toyota Camry, закупленные для саммитов ШОС и БРИКС.
Lenta.ru 08:56
1,3K
Футбол

Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Беларуси

ГЛАС.RU вчера в 21:01
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
327
Общество

Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время

Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
24
Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в полную боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик повысили боевую готовность своих подразделений в связи с активизацией обстрелов украинскими силовиками территорий ДНР и ЛНР.
Известия 06:54
145
Авто

В России появится кроссовер GAC GS5

Компания GAC Motor привезет в Россию кроссовер GS5 — модель появится на российском рынке в 2020 году.
Коммерсантъ 18 мая в 12:05
17
Технологии

В России началось эскизное проектирование спутниковой системы

AstroNews.ru 06:57
76
Здоровье

На Среднем Урале сказали, когда можно разрешать работать ТЦ и общепиту

Например, если уже 21 мая 2020 года будет зафиксировано снижение, в регионе смягчат ограничения для кафе и ТЦ через 20 дней.
REGNUM 08:02
1
Происшествия

Защита сестер Хачатурян обратилась за помощью к спецдокладчику ООН

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, обратилась к Дубравке Симонович — спецдокладчику ООН по вопросам насилия в отношении женщин, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, представляющий младшую из сестер.
РИА Новости 02:29
7
Происшествия

Медсестры из Бурятии пожаловались на кидавших в них камни пациентов

Медсестры обсерватора, который находится в бурятском селе Сотниково, рассказали о том, как пациенты обзывали их, а потом закидали камнями.
Известия 08:50
2
Происшествия

В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница

«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
113
Общество

В России впервые число выздоровевших превысило новые случаи COVID-19

В Москве и в целом по стране количество выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило число новых зафиксированных случаев, следует из данных оперативного штаба.
РИА Новости 03:39
380
Кино

Танос стал самым популярным кинозлодеем всех времен

Live24 08:20
2
Экономика

В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отмечает стабилизацию цен на гречку в России, но видит потенциал для их снижения - они могут вернуться к уровню, который был до введения ограничений из-за коронавируса, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.
РИА Новости 07:48
19
Общество

В Нидерландах выявлен случай передачи коронавируса от норки человеку

В Нидерландах, возможно, произошел первый случай передачи коронавируса от норки к человеку.
Что происходит 03:26
33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась эксклюзивными кадрами из роддома

В своем микроблоге Кудрявцева поделилась трогательным видео, которое представляет собой подборку архивных фотографий из личного архива именинницы.
Bimru.ru вчера в 04:42
26
Политика

Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути

РИА Новости 08:59
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
1,4K
Армия и оружие

«Ее невозможно засечь»: чем угрожают России новейшие субмарины США

РИА Новости 01:00
Политика

Зеленский назвал Украину серьезной, но бедной страной

Ранее детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные прогноза, свидетельствующие о том, что экономический кризис на Украине приведет к резкому росту числа бедных в стране, а за чертой бедности окажутся свыше 6 млн человек.
ТАСС 05:24
4
Как работают Яндекс.Новости?
Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеБольше новостей по теме
Главное