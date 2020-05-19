Происшествия
РБКПроизводитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
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с чего всё началось
В московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов, применялись аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование этих аппаратов на время расследования.РИА Новости02:09
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