В московской и петербургской больницах, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли в общей сложности семь пациентов, применялись аппараты ИВЛ "Авента-М", произведенные на одном из заводов КРЭТ. После случившегося Росздравнадзор приостановил использование этих аппаратов на время расследования.

с чего всё началось

После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.

Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров

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