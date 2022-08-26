Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз, в которую входит «Милфорд», сообщил изданию, что Milford еще в 2014 году перенес производство в Россию в рамках импортозамещения, продолжает поставлять продукцию на российский рынок.
Продукцию компании Coca-Cola в России собираются продавать под брендом «Добрый кола», российское подразделение будет работать под названием Multon Partners, пишет «Интерфакс», ссылаясь на заявление основателя сети быстрого питания «Теремок» Михаила Гончарова.
Харьковская, Запорожская и Николаевская области Украины находятся в очереди на обязательную эвакуацию, заявила в эфире телемарафона вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.