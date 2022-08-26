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Производитель чая и сахарозаменителей Milford покинул российский рынок

Немецкий производитель чая и сахарозаменителей Milford передал бизнес в России Илье Блинову, сообщает РБК
 со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.
Известия
В головном офисе Laurens Spethmann Holding на вопросы РБК о выходе из российского бизнеса и о том, продолжится ли продажа бренда Milford в России, не ответили.
РБК
Компания Laurens Spethmann Holding работала в России с 1996 года, когда открыла представительство в Москве.
РБК
Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз, в которую входит «Милфорд», сообщил изданию, что Milford еще в 2014 году перенес производство в Россию в рамках импортозамещения, продолжает поставлять продукцию на российский рынок.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

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