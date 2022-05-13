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Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

Финский производитель продуктов питания Raisio закрыл ранее анонсированную сделку по продаже потребительского бизнеса в России компании "Копэкер Агро".
Интерфакс
О сделке Raisio и Copacker Agro Ltd. было объявлено в конце апреля.
РИА Новости
В Raisio также подчеркнули, что компания зафиксирует убыток от продажи потребительского бизнеса в России в размере около 3,6 миллиона евро.
ПРАЙМ
Права на товарный знак были проданы эстонской компании Nordgate Trading Oü.
РИА Новости

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