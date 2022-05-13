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Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже потребительского бизнеса в РФ

Финский производитель продуктов питания Raisio закрыл ранее анонсированную сделку по продаже потребительского бизнеса в России компании "Копэкер Агро".
Интерфакс
Как говорится в пресс-релизе
 Raisio, права на товарный знак на рынках России и Белоруссии были проданы эстонской компании Nordgate Trading O.
Коммерсантъ
В связи с продажей бизнеса в России Raisio фиксирует убыток в размере около €3,6 млн, из которых за предполагаемый убыток от обесценения признается €2,9 млн.
Коммерсантъ
Кроме продуктов питания бизнес Raisio в РФ включал экспорт рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии.
Интерфакс

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