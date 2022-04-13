Будьте в Плюсе

Итальянский производитель кофе Lavazza приостановил работу в России

Итальянская компания Lavazza, специализирующаяся на производстве кофе и кофемашин, объявила о приостановке своей деятельности на территории России, сообщает
 пресс-служба производителя.
Ведомости
В отчете Lavazza Group отмечается, что прошедший финансовый год оказался неспокойным из-за резкого роста стоимости сырьевых товаров и кофе на фоне сбоев в цепочках поставок.
Коммерсантъ
По итогам 2021-2022 года чистая прибыль Lavazza в годовом выражении выросла в 1,4 раза, до 105 миллионов евро, выручка компании выросла на 11%, однако точного числа компания не приводит.
Finam.Ru
Итальянская Lavazza Group владеет такими кофейными брендами, как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse.
РИА Новости

Подробнее о событии

Итальянская Lavazza, занимающаяся производством кофе, приостановила деятельность в России
РИА Новостивчера в 10:05
Производитель кофе Lavazza приостанавливает деятельность в России
RT на русскомвчера в 10:13
Производитель кофе Lavazza объявил о приостановке работы в России и дистрибуции на Украине
РБКвчера в 10:11
Итальянский производитель кофе Lavazza приостанавливает деятельность в России
ПРАЙМвчера в 10:09
Производитель кофе и кофемашин Lavazza решил приостановить деятельность в России
ТАССвчера в 10:05
Итальянский производитель кофе Lavazza приостанавливает работу в России
Коммерсантъвчера в 10:22
Производитель кофе Lavazza заявил о приостановке работы в России и дистрибуции на Украине
Lenta.ruвчера в 09:50

Интересное

Спикер Совфеда Матвиенко призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес

Спикер призвала привлечь к производству гвоздей малый и средней бизнес, который "наклепает этих гвоздей столько, что завалит всю Россию".
РИА Новости17:05

AFP: военную разведку Франции возглавил генерал Жак Ланглад де Монгро

Генерал Жак Ланглад де Монгро возглавил военную разведку Франции после увольнения предыдущего директора, которого обвиняли в «недостатках в работе» на фоне украинского кризиса, пишет AFP со ссылкой на источники.
RT на русском17:02

Минобороны пригрозило Украине ударами по центрам принятия решений при попытках диверсий

Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если продолжатся попытки диверсий на российской территории, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новостивчера в 13:44

Представитель Пентагона Кирби заявил о намерении стран НАТО отправить танки Украине

США ожидают, что поставки новой военной помощи Украине начнутся немедленно, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
РИА Новостивчера в 15:05

Бесконтактная оплата картами «Мир» через SberPay перестанет работать с 13 апреля

Бесконтактная оплата картами «Мир» с помощью SberPay будет приостановлена с сегодняшнего дня, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Коммерсантъвчера в 09:03

Минобороны РФ: в Харькове завершается формирование трех новых нацбатов из заключенных

Мизинцев отметил, что в задачи этих батальонов входит блокирование Харькова с юга, чтобы предотвратить выход из города местного населения, а также уничтожение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), если они попытаются отступить или сдаться в плен.
Известиявчера в 15:31

Псаки: Байден и Зеленский обсудили возможные новые санкции против России

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсуждали возможность введения новых санкций против России, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
RT на русскомвчера в 16:46

Володин: Зеленскому придётся отвечать в случае, если что-то случится с Медведчуком

В случае, если с задержанным главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктором Медведчуком что-то случится, отвечать придётся президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
RT на русскомвчера в 15:10

Дэвид Линч опроверг информацию о том, что в Каннах покажут его новый фильм

Steve Granitz Дэвид Линч ответил на информацию о том, что на Каннском кинофестивале покажут его новый фильм, передаёт Entertainment Weekly.
Телеканал «КИНОТВ»вчера в 06:17

В Пентагоне сообщили, что линия деконфликтинга между РФ и США пока не использовалась

Линия связи, которую наладили американские и российские военные во избежание конфликтных ситуаций из-за Украины, исправна, но еще ни разу не применялась по назначению, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
РИА Новостивчера в 15:43