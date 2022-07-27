Будьте в Плюсе

Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России

Американский производитель лифтов Otis заключил соглашение с Ice Development (входит в холдинг S8 Capital) о продаже 100% доли компании в российском бизнесе, говорится
 в сообщении компании.
Ведомости
В России Otis принадлежит завод по производству лифтового оборудования в Петербурге мощностью до 7000 лифтов в год и сервисная сеть.
BFM.ru
По данным Минпромторга РФ, предприятия бывшего Otis возобновят работу и начнут принимать заказы с 1 августа.
Life.ru
В марте 2022 года компания Otis перестала принимать новые заказы на лифты и эскалаторы в России.
Бизнес ФМ Санкт-Петербург

Подробнее о событии

Более 2 тыс. сотрудников завода Otis в Петербурге сохранят рабочие места
ТАСС11:29
Otis нашла покупателя на российский бизнес
Коммерсантъ09:17
Минпромторг сообщил, что предприятия Otis начнут принимать заказы в России с 1 августа
RT на русском07:11
Производитель лифтов Otis объявил о продаже бизнеса в России
Ведомости06:53
Американский производитель лифтов Otis продал бизнес в России холдингу S8 Capital
РИА Новости07:15
Производитель лифтов Otis объявил о продаже российского бизнеса
РБК07:23
Группа S8 Capital выкупит бизнес американского производителя лифтов Otis в России
Интерфакс06:46

Интересное

Подполковник ВС США Дэвис: к осени Запад может прекратить поставки оружия для Украины

Сроки прекращения поставок в статье для 19FortyFive назвал подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис.
Lenta.ru11:05

Глава ДНР Пушилин призвал освободить русские города от Чернигова до Одессы

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил за расширение зоны специальной военной операции (СВО) и освобождение Киева и других исторически русских городов.
Известия11:29

The Spectator: ситуация с поставками газа сделала Европу бессильной перед Путиным

Сокращение поставок российского газа в Европу в связи с проблемами с передачей турбин Siemens для "Северного потока" в Россию сделала Евросоюз бессильным перед президентом России Владимиром Путиным, считает Росс Кларк, написавший материал для журнала The Spectator.
Газета.Ru08:38

Певица Лариса Долина продемонстрировала фото в облегающем комбинезоне и корсете

Артистка предстала перед фотографом в рокерском плаще, в пятнистом комбинезоне с корсетом и в длинном платье розового цвета.
Центральная Служба Новостей08:25

Путин не планирует встречаться с членами делегации Израиля по ситуации с «Сохнут»

Ситуация вокруг агентства "Сохнут" 21 июля в Басманном суде Москвы ТАСС сообщили, что в эту инстанцию поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство "Сохнут", имеющее в России статус автономной некоммерческой организации.
ТАСС10:58

Сбербанк с 1 августа повысит стоимость уведомлений на 10 рублей впервые за 20 лет

Сбербанк с 1 августа планирует повысить стоимость уведомлений на 10 рублей.
Российская газета06:45

Die Welt: Немецкая экономическая модель зашаталась в сторону катастрофы

Из магазинов Германии пропадают товары, каких всегда было в изобилии.
NVL11:09

В Полтавской области у жителей изъяли 11 танков и два БТР

В Полтавской области Украины у местных жителей за пять месяцев было изъято 11 танков, два бронетранспортёра и более 7 тыс. единиц оружия.
RT на русском07:23

Андрей Норкин ответил на вопрос о закрытии передачи «Место встречи» искрометной шуткой

Ведущий Андрей Норкин с иронией ответил на вопрос о перерыве в выпуске шоу «Место встречи» на канале НТВ.
CT news11:18

«Газпром»: Siemens не выполняет работы по ремонту двигателей для «Северного потока»

Компания Siemens не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа в "Северный поток", заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости10:02