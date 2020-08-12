Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

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Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании. Белок на основе сои для этого создали во входящем в группу центре "Бирюч-НТ".