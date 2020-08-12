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Интерфакс
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании. Белок на основе сои для этого создали во входящем в группу центре "Бирюч-НТ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
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Экономика сегодня

Российские веганские котлеты подвинут американских конкурентов на рынке

Экономика сегодня06:49
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
RuNews24.ru

Производитель «Слободы» выпустит растительное мясо

RuNews24.ru06:09
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
ПРАЙМ

Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

ПРАЙМ06:21
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49

В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»
РБК06:56
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Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил своему заместителю Татьяне Голиковой организовать подготовку решений для продления стимулирующих выплат медицинскому персоналу, работающему с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Российская газета06:55

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
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В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета08:40

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.
RT на русском09:49
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