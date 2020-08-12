Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

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Группа компаний "Эфко", один из крупнейших производителей продуктов питания в России, инвестирует более 100 миллионов рублей в производство котлет и бургеров на растительной основе, говорится в пресс-релизе компании.