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ПРАЙМ
ПРАЙМ

Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

Группа компаний "Эфко", один из крупнейших производителей продуктов питания в России, инвестирует более 100 миллионов рублей в производство котлет и бургеров на растительной основе, говорится в пресс-релизе компании.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

«Эфко» может стать первой крупной российской компанией, вышедшей на рынок растительных заменителей мяса. Среди самых известных в сегменте — американская Beyond Meat, продукция которой, в частности, реализуется в «Азбуке вкуса» и «Перекрестке» по цене около 1 тыс. руб. за упаковку из двух котлет.
Коммерсантъ17:49
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Экономика сегодня

Российские веганские котлеты подвинут американских конкурентов на рынке

Экономика сегодня06:49
ПРАЙМ

Группа «Эфко» запускает производство растительных аналогов мяса

ПРАЙМ06:21
ADVIS.ru

ГК «ЭФКО» вложила более 100 млн руб. в растительное мясо

ADVIS.ru05:28
RuNews24.ru

Производитель «Слободы» выпустит растительное мясо

RuNews24.ru06:09
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49

Названы продукты для защиты от коронавируса

Исполнительный директор Национального исследовательского центра "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева назвала "Комсомольской правде" продукты, помогающие укрепить иммунитет и защитить организм от коронавируса.
РИА Новости07:13
1

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Рассказывая о проблеме культуры обращения с жертвами насилия в России, актер Никита Ефремов признался, что и сам подвергался домогательствам на съемках детского фильма со стороны человека нетрадиционной сексуальной ориентации.
Газета.Ru07:08
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Украина потребовала у Минска выдачи 28 задержанных граждан РФ

«Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Белоруссии», — говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.
REGNUM08:31
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«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»

Московский "Локомотив" в рамках первого тура сегодня 2020/2021 года переиграл в Казани местный "Рубин" со счётом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме встречи: на второй минуте отличился Алексей Миранчук, на 26-й минуте результат закрепил Дмитрий Баринов.
SM Newsвчера в 14:57
1

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
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Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

По оценкам аналитиков FinExpertiza, совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) весной 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн руб. Чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России.
Коммерсантъ08:52
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Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
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За 3 месяца москвичей без масок оштрафовали на 237 миллионов

За время действия в Москве масочно-перчаточного режима, введенного для предотвращения распространения коронавируса, жителям города было выписано 47 тысяч штрафов на 237,4 миллиона рублей за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Вести.Ru03:18
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