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Интерфакс
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании. Белок на основе сои для этого создали во входящем в группу центре "Бирюч-НТ".В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
Подробнее о событии
Buybrand.ru

Российский производитель предложит соевое мясо фастфуд-сетям

Buybrand.ru05:00
Коммерсантъ

«Эфко» вырастит котлеты

Коммерсантъ17:49
Sostav.ru

Владелец майонеза «Слобода» вложил 100 млн рублей в производство растительного мяса

Sostav.ru03:00
Интерфакс

Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо

Интерфакс03:25
Машины и Механизмы

Растительное мясо может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Машины и Механизмывчера в 15:56

Сотрудники ФСБ ликвидировали нарколабораторию в Ивановской области

В Ивановской области сотрудники ФСБ России пресекли деятельность крупной нарколаборатории, которая специализировалась на поточном производстве запрещённых веществ и продаже их через интернет.
RT на русском05:08
19

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъвчера в 07:09
649

Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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Российского журналиста Никиту Телиженко избили в белорусском изоляторе

Сегодня, 12 августа, стало известно о том, что российского журналиста Никиту Телиженко избили в ИВС Жодинского района Беларуси, где он находился почти сутки после задержания во время акции протеста 10 августа.
Readovka.ru05:07

Память погибших моряков подлодки «Курск» почтят в Петербурге

Руководитель операции поиска АПЛ "Курск" раскритиковал фильм о её гибели Памятные мероприятия пройдут по всей стране, в том числе в городах базирования ВМФ: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, a также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки, отмечает RT.
Национальная служба новостей02:34

Иван Стебунов прокомментировал уход Сергея Гармаша из «Современника»

Иван Стебунов стал героем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1». 38-летний актер, который в 2018 году вернулся в труппу «Современника» после творческого перерыва, а до этого служил в нем в течение 10-ти лет, рассказал Борису Корчевникову о своем отношении к решению Сергея Гармаша покинуть театр.
Вокруг ТВ03:55

Военные построили трубопровод для переброски воды в Симферополь

Российские военные по просьбе властей Крыма провели трубопровод между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, чтобы перебрасывать пресную воду в крымскую столицу, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты10 августа в 07:05
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«Единая Россия» предлагает законодательно увеличить оклады бюджетников

По сообщению портала mkset.ru, депутаты партии «Единая Россия» предложили законопроект, который бы изменил систему начисления заработных плат для сотрудников бюджетных организаций.
Город55.рувчера в 05:57
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Арбитров матча «Спартака» Казарцева и Еськова вызвали на полиграф

Газзаев призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова от судейства Мостовой призвал судей извиниться перед болельщиками "Спартака" Ротенберг оценил эпизоды с пенальти в скандальном матче со "Спартаком" Казарцев прокомментировал скандальное судейство в матче "Спартака" Опубликована запись переговоров судей во время матча "Спартак" – "Сочи"
Metaratingsвчера в 06:32