Производитель майонеза «Слобода» начнет выпускать вегетарианское мясо
Производитель майонеза "Слобода" и масла Altero группа "Эфко" вложила 100 млн рублей в производство котлет для бургеров на растительной основе, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя компании. Белок на основе сои для этого создали во входящем в группу центре "Бирюч-НТ".В источнике
С чего всё началось
«Эфко» вырастит котлеты
Производитель майонеза «Слобода» ГК «Эфко» вложил 100 млн руб. в разработку продукта, который должен появиться в продаже осенью и будет конкурировать в том числе с Beyond Meat.
Коммерсантъ17:49
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