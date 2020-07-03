Политика

КоммерсантъКоммерсантъПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

Путин ответил на жалобу на ЛГБТ-пропаганду в рекламе мороженого «Радуга»

Интерфакс11:46

Производители «Радуги»: Это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ

РЕН ТВ16:52

Радуга под угрозой. Опасность увидели в мороженом и рекламных картинках — кому меняться дальше?

Телеканал 360°16:15

Производитель мороженого «Радуга» исключил наличие символики ЛГБТ

РИА Новости19:29

Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм

Московский Комсомолец12:03

В «Чистой линии» ответили на слова Лаховой о пропаганде ЛГБТ в мороженом в виде радуги

Говорит Москва10:48

Путину рассказали об опасности радуги на упаковке из-за ЛГБТ-пропаганды

Lenta.ru09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Lenta.ru 06:19
1,9K
Общество

Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии

REGNUM 17:39
5
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
206
Общество

Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
РБК 11:22
56
Авто

Dodge представил самый мощный серийный кроссовер в мире

Примечательно, что одна из версий новинки может смело претендовать на звание «самого мощного кроссовера в мире».
Somanyhorses 14:34
33
Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
52
Общество

Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ

Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
29
Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика

Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
17
Политика

В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ

Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
16
Армия и оружие

Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме

Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
9
Политика

Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17

Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
3
Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
267
Шоу-бизнес

Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой

Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
3
Армия и оружие

У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте

Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
Вести.Ru 09:11
6
Авто

Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux

Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net 02:16
Политика

В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках

Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК вчера в 12:30
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
86
Армия и оружие

В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике

Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
43
Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
27
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
5K
Армия и оружие

Мощный щит: чем защищена Россия от удара США через Северный полюс

Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил обороноспособность страны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс.
Rusvesna.su 21:30
Общество

В Крыму запретили прием групп детей из других регионов

В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
23
Футбол

«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»

Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
480
Кино

В США снимут сериал по мотивам фильма «День сурка»

Профиль 05:54
3
Происшествия

В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 01 июля в 22:47
191
Экономика

«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru вчера в 08:53
209
Игры

Ubisoft отложила релиз новой стратегической игры серии The Settlers

REGNUM 05:56
Шоу-бизнес

Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем

По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
2
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года

Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58
70
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. До сентября 2019 года являлась членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное