Политика
КоммерсантъПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм
Московский Комсомолец12:03
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Общество
Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова.
РБК 11:22
Авто
Dodge представил самый мощный серийный кроссовер в мире
Примечательно, что одна из версий новинки может смело претендовать на звание «самого мощного кроссовера в мире».
Somanyhorses 14:34
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пагубных привычек комика
Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
CT news вчера в 17:08
Политика
В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ
Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:11
Армия и оружие
Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме
Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 20:03
Политика
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы два года скрывалась за певицей-мультяшкой
Дочь певицы Глюкозы Лида два года скрывалась за певицей-мультяшкой под псевдонимом Lidus.
РЕН ТВ 05:29
Армия и оружие
У США нет права указывать России, какое оружие создавать, заявили в парламенте
Соединенные Штаты не имеют права указывать России, какое оружие она может создавать для обеспечения собственной безопасности.
Вести.Ru 09:11
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net 02:16
Политика
В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках
Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.
РБК вчера в 12:30
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Армия и оружие
Мощный щит: чем защищена Россия от удара США через Северный полюс
Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил обороноспособность страны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс.
Rusvesna.su 21:30
Общество
В Крыму запретили прием групп детей из других регионов
В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления.
РБК 11:05
Футбол
«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
РБК 04:10
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Кино
В США снимут сериал по мотивам фильма «День сурка»
Профиль 05:54
Происшествия
В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2
«Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.
REGNUM 01 июля в 22:47
Экономика
«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий
Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
По информации РЕН ТВ, 74-летнего народного артиста доставили в отделение кардиологии, у него наблюдались симптомы проблем с сердцем.
Известия 20:46
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 12:58