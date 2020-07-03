Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».

Политика Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 206

Общество Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым выразил соболезнования в связи со смертью отца и тренера спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. 56

Общество Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. 29

Политика В Кремле заявили о контактах с рядом стран по вопросу открытия границ Москва, 3 июля 2020, 13:11 — REGNUM Россия в настоящее время ведет контакты с отдельными государствами по вопросу открытия границ, однако конкретных решений пока не принималось, заявил 3 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 16

Армия и оружие Танк «Армата» испытали в беспилотном режиме Танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в ходе предварительных испытаний отработал режим работы без экипажа, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. 9

Политика Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17 Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года. 3

Авто Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.

Политика В Москве более 50% голосов против поправок подали на 95 участках Против поправок в Конституцию большинством голосов в Москве проголосовали на 95 участках — это 2,7% от всех столичных участковых избирательных комиссий, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Армия и оружие В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков. 43

Армия и оружие Мощный щит: чем защищена Россия от удара США через Северный полюс Военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко оценил обороноспособность страны от ударов стратегической авиации США через Северный полюс.

Общество В Крыму запретили прием групп детей из других регионов В Крыму до стабилизации эпидемиологической обстановки запретили принимать организованные группы детей из других регионов России как для отдыха, так и для оздоровления. 23

Происшествия В Бурятии выявили более трёх тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 «Из 43 новых случаев COVID-19: 4 чел. — прибывшие из других регионов, 1 чел. — связаны с очагом в БСМП, 3 чел. — связаны с очагом в Тункинском районе, 5 чел. — работники рудников п. Ирокинда, 15 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе. 191