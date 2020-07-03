Политика

КоммерсантъКоммерсантъПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Производитель мороженого «Радуга» не согласен с претензиями главы «Союза женщин» России Екатерины Лаховой

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В «Чистой линии» ответили на слова Лаховой о пропаганде ЛГБТ в мороженом в виде радуги

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Производитель мороженого «Радуга» отверг наличие символики ЛГБТ

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Производитель мороженого «Радуга» заявил, что не пропагандирует ЛГБТ

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Lenta.ru09:47
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Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году

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Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

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Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
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Общество

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В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
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Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
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Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
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Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о том, что больницы Львова заполнены на 95% в связи с распространением коронавируса.
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Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. До сентября 2019 года являлась членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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