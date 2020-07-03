Политика
КоммерсантъПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм
Московский Комсомолец12:03
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Космос
Строительство марсианского города в ОАЭ завершат в 2021 году
Известия 01 июля в 17:33
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM 18:21
Общество
В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Футбол
В Испании описали «детское» поведение Смолова
Журналист испанского издания EFE Хосе Игнасио Ортега Васало описал поведение российского нападающего «Сельты» Федора Смолова.
Lenta.ru 17:22
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Общество
Ижевск отметит салютом присвоение звания «Город трудовой доблести»
В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
Udm-Info 02:57
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Финансы
Курс рубля упал до минимума с конца мая
Нефть в свою очередь дешевеет из-за опасений по поводу того, каким будет спрос на фоне быстрого роста числа случаев заражения коронавирусом в США.
РБК 17:14
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян впервые стала мамой
Гуру макияжа или заносчивая самоучка: как шла к успеху Гоар Аветисян.
StarHit.ru 12:18
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин вырастил для Аллы Пугачевой розы 10 видов
Внимательные подписчики насчитали на участке у Максима Галкина как минимум с десяток различных видов роз, что однозначно привело поклонников в восторг.
Bimru.ru 11:05
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Шоу-бизнес
39-летняя Саша Зверева через пять дней после родов вышла из декрета
Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
Вокруг ТВ вчера в 04:43
Происшествия
В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку
Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию.
Российская газета 15:14
Политика
Шмыгаль отверг сообщения о заполненности стационаров Львова на 95%
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль прокомментировал сообщения о том, что больницы Львова заполнены на 95% в связи с распространением коронавируса.
RT на русском 17:29
Политика
Текст обновленной Конституции РФ с поправками опубликован в Сети
Текст обновленной Конституции РФ с внесенными поправками опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ФАН 18:14
Армия и оружие
В Кремле оценили сообщения о выбросе радиации на севере Европы
В Кремле считают, что сообщения о повышении радиационного фона в северной Европе не стоят беспокойства.
Газета.Ru 08:02
Здоровье
Минздрав утвердил порядок наблюдения за взрослыми онкобольными
Минздрав России утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентам с онкологическими заболеваниями, впервые предусматривается наблюдение пациентов от постановки диагноза и на протяжении всей жизни, сообщает пресс-служба министерства.
РИА Новости 17:27
Происшествия
В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного
Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
РИА Новости 17:35
Футбол
«Арсенал» выкупил у «Зенита» трансфер Лесового
CT news 14:25
Политика
Минобороны Финляндии отказалось от свастики на эмблемах ВВС
Министерство обороны Финляндии отказалось от свастики на ряде эмблем Военно-воздушных сил.
Евразия Daily вчера в 04:37
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Единоборства
Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
FightTime.ru 03:56
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет 15:31