Политика
РИА НовостиПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
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Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм
Московский Комсомолец12:03
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Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры.
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Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвленный поток света
Физикам впервые удалось наблюдать разветвление светового потока — то есть разделение единого пучка света на множество сфокусированных компонент.
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Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
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Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
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Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
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Коммерсантъ 13:38
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
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Армия и оружие
Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата»
Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Утро.ru 13:28
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В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 11:35
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Шоу-бизнес
Хазанов опроверг сообщения о госпитализации
Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 16:02
Общество
ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Гаджеты
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 для более чем 20 смартфонов
На сегодняшний день (3 июля) стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для следующих моделей смартфонов: Xiaomi Mi 10 Pro; Xiaomi Mi 10; Xiaomi Mi Note 10 Lite; Xiaomi Mi 9; Xiaomi Mi 9 Pro 5G; Xiaomi Mi 9T; Xiaomi Mi 9T Pro; Redmi K30; Redmi K30 5G; Redmi K30 Pro; Redmi K20; Redmi K20 Pro; Redmi Note 9; Redmi Note 8 Pro; POCO F2 Pro; POCO X2.
MobiDevices 08:49
Финансы
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Происшествия
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
РИА Новости 11:24
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 16:25
Экономика
Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:13
Общество
ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса
Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Политика
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
РИА Новости 09:42