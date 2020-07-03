Политика

РИА НовостиРИА НовостиПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
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Радуга под угрозой. Опасность увидели в мороженом и рекламных картинках — кому меняться дальше?

Телеканал 360°16:15

В «Чистой линии» ответили на слова Лаховой о пропаганде ЛГБТ в мороженом в виде радуги

Говорит Москва10:48

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

РИА Новости13:17

Путин ответил на жалобу на ЛГБТ-пропаганду в рекламе мороженого «Радуга»

Интерфакс11:46

Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм

Московский Комсомолец12:03

Производитель мороженого «Радуга» заявил, что не пропагандирует ЛГБТ

News.ru13:57

Путину рассказали об опасности радуги на упаковке из-за ЛГБТ-пропаганды

Lenta.ru09:47
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Кино

Джанкарло Эспозито рассказал об участии в создании крупной видеоигры

Звезда сериала «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Джанкарло Эспозито рассказал в интервью изданию Collider о своих планах на участие в создании видеоигры.
RuNews24.ru 12:22
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Авто

Объем реализации Tesla второй квартал подряд превосходит прогнозы

По факту продажи Tesla превышают прогнозы почти на четверть второй квартал к ряду.
Новые автомобили 10:41
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Наука

Мыльная пленка позволила пронаблюдать разветвленный поток света

Физикам впервые удалось наблюдать разветвление светового потока — то есть разделение единого пучка света на множество сфокусированных компонент.
N+1 02:33
Общество

Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
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Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
Finam.Ru 09:58
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Политика

Суд по делу MH17 ожидает спутниковые снимки с места крушения от США

Нидерландский суд посчитал обоснованной просьбу защиты повторно запросить у властей США спутниковые снимки с места крушения рейса MH17 на Украине в 2014 году.
Коммерсантъ 13:38
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Происшествия

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
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Армия и оружие

Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата»

Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Утро.ru 13:28
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Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 11:35
9
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
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Шоу-бизнес

Хазанов опроверг сообщения о госпитализации

Российский актер Геннадий Хазанов опроверг сообщения о том, что он вызывал врачей из-за плохого самочувствия.
Lenta.ru 16:02
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Общество

ФАС возбудила дело против производителя Ariel из-за капсул для стирки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания» из-за разницы в качестве капсул Ariel для стирки в России и Евросоюзе, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомости 10:58
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
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Религия

Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
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Гаджеты

Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 для более чем 20 смартфонов

На сегодняшний день (3 июля) стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для следующих моделей смартфонов: Xiaomi Mi 10 Pro; Xiaomi Mi 10; Xiaomi Mi Note 10 Lite; Xiaomi Mi 9; Xiaomi Mi 9 Pro 5G; Xiaomi Mi 9T; Xiaomi Mi 9T Pro; Redmi K30; Redmi K30 5G; Redmi K30 Pro; Redmi K20; Redmi K20 Pro; Redmi Note 9; Redmi Note 8 Pro; POCO F2 Pro; POCO X2.
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Финансы

Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
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Культура

В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

Телеканал Санкт-Петербург 10:35
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Происшествия

Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

РИА Новости 11:24
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Происшествия

Жители украинского села перекрыли трассу из-за отключения газа

РИА Новости 14:54
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Российские власти не собираются полностью заменять очное обучение дистанционным, заявил президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 09:42
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Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 16:25
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Экономика

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис.
ТАСС вчера в 05:31
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:13
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Общество

ВОЗ объявила о повторном пике коронавируса

Ранее Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции.
Lenta.ru 16:01
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Шоу-бизнес

Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
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Политика

Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Донбасс не вернется в состав Украины, а неподконтрольные Киеву территории региона нацелены на расширение интеграционных процессов с РФ.
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Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. До сентября 2019 года являлась членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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