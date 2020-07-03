Политика
КоммерсантъПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм
Московский Комсомолец12:03
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Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз
Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera 11:47
Футбол
Обамеянг выставил «Арсеналу» условия по новому контракту
Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и «Арсенал» ведут переговоры по новому соглашению.
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Общество
Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане
Российская газета 09:36
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Происшествия
Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме
Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Футбол
Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
Шоу-бизнес
Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ
Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
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По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157
Evo-rus.com 09:25
Общество
Sony сменит название впервые более чем за 60 лет
Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
Общество
В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом
В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
Lenta.ru 03:22
Здоровье
Медики назвали защищающий от рака и укрепляющий кости продукт
Evo-rus.com 13:33
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Общество
Названы самые безопасные места во время грозы
Если человек во время молнии находится в поле, то ему нужно найти какую-нибудь низменность или овраг и сесть там, закрыв голову руками.
ТК Звезда 19:51
Происшествия
Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного
Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Шоу-бизнес
Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет
Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
Космос
Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун
Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
Футбол
Дубль Влашича обеспечил ЦСКА победу над «Спартаком» в московском дерби
Евразия Daily 30 июня в 17:12
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Кремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России
Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
Журналистская правда 06:33
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В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием
Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
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Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры
Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
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Шоу-бизнес
Басков раскрыл секрет своего похудения на 15 килограммов
Певец Николай Басков раскрыл секрет своего похудения. Во время режима самоизоляции он похудел на 15 килограммов.
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