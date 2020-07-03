Политика

КоммерсантъКоммерсантъПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Читать в источнике
Комментировать1,8K

Подробнее о событии

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие ЛГБТ-символики

РИА Новости19:29

Радуга под угрозой. Опасность увидели в мороженом и рекламных картинках — кому меняться дальше?

Телеканал 360°16:15

Путин ответил на жалобу на ЛГБТ-пропаганду в рекламе мороженого «Радуга»

Интерфакс11:46

Производитель мороженого «Радуга» заявил, что не пропагандирует ЛГБТ

News.ru13:57

Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм

Московский Комсомолец12:03

В «Чистой линии» ответили на слова Лаховой о пропаганде ЛГБТ в мороженом в виде радуги

Говорит Москва10:48

Путину рассказали об опасности радуги на упаковке из-за ЛГБТ-пропаганды

Lenta.ru09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Гаджеты

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз

Смартфоны Honor без сервисов Google в РФ стали популярнее в 8 раз, и более того Россия стала второй страной за пределами Китая, где такие модели занимают такую большую долю рынка.
Astera 11:47
47
Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Газета.Ru 06:42
132
Гаджеты

Xiaomi сертифицировала рекордно мощную проводную зарядку на 120 Вт

Evo-rus.com 09:50
2
Футбол

Обамеянг выставил «Арсеналу» условия по новому контракту

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг и «Арсенал» ведут переговоры по новому соглашению.
Metaratings 13:43
Общество

Отца Хабиба Нурмагомедова похоронят в Дагестане

Российская газета 09:36
9
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Ведомости 07:34
5K
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
2,7K
Происшествия

Четыре человека получили ранения при стрельбе в Алабаме

Вашингтон, 4 июля 2020, 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.
REGNUM 19:14
Футбол

Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Российская газета 15:06
Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Использовать на территории САР «Искандер-М» начали в 2017 году. Оружие оказалось действенным во время борьбы с террористами.
RuNews24.ru 00:52
41
Шоу-бизнес

Меган Маркл выдвинула обвинения против Елизаветы II из-за травли в СМИ

Меган Маркл возложила ответственность за травлю в СМИ, которой она подверглась, на королевскую семью Британии.
iReactor вчера в 08:36
7
Автоспорт

Бинотто: Ferrari уволила Феттеля из-за коронавируса

CT news 12:00
Происшествия

В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

Ведомости 13:24
233
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
Lenta.ru вчера в 16:39
9,1K
Космос

По одному Солнцу каждый день съедает монстр J2157

Evo-rus.com 09:25
2
Общество

Sony сменит название впервые более чем за 60 лет

Смена названия произойдет впервые более чем за 60 лет.
Astera 10:08
7
Общество

В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом

В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
Lenta.ru 03:22
Здоровье

Медики назвали защищающий от рака и укрепляющий кости продукт

Evo-rus.com 13:33
9
Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Общество

Названы самые безопасные места во время грозы

Если человек во время молнии находится в поле, то ему нужно найти какую-нибудь низменность или овраг и сесть там, закрыв голову руками.
ТК Звезда 19:51
Происшествия

Полицейских в США уволили за улыбки после удушения задержанного

Троих полицейских уволили и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой правоохранители с улыбкой имитируют удушающий прием, с помощью которого они задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
Известия 19:36
Шоу-бизнес

Дочь Бодрова-младшего впервые вышла в свет

Дочь актера Сергея Бодрова-младшего Ольга впервые вышла к широкой публике.
Рамблер вчера в 15:06
20
Космос

Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун

Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов.
AstroNews.ru вчера в 09:06
3
Политика

Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов

Mockva.ru 15:14
5,2K
Экономика

Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд

Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК вчера в 08:16
177
Футбол

Дубль Влашича обеспечил ЦСКА победу над «Спартаком» в московском дерби

Евразия Daily 30 июня в 17:12
7
Политика

Кремль отверг опасения Запада по поводу поправок к Конституции России

Как пояснил Песков, «Россия, безусловно, сохраняла, сохраняет и будет сохранять свою приверженность основам и нормам международного права, духу и букве международного права».
Журналистская правда 06:33
2,2K
Общество

В Берлине переименуют станцию метро с «расистским» названием

Берлинская транспортная компания BVG планирует переименовать станцию метро с «расистским» названием Mohrenstraße в станцию «Улица Глинки».
Известия 14:50
16
Игры

Создатели Horizon Zero Dawn назвали дату релиза ПК-версии игры

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:56 — REGNUM Разработчики Horizon Zero Dawn назвали дату выхода её ПК-версии.
REGNUM 15:56
13
Шоу-бизнес

Басков раскрыл секрет своего похудения на 15 килограммов

Певец Николай Басков раскрыл секрет своего похудения. Во время режима самоизоляции он похудел на 15 килограммов.
Рамблер 13:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. До сентября 2019 года являлась членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное