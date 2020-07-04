Политика

РИА НовостиРИА НовостиПроизводитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
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с чего всё началось
В беседе с "Подъемом" она сообщила
, что многочисленные негативные комментарии и откровенное высмеивание (пользователи соцсетей уже всерьез занялись решением вопроса запрета дисперсии света на территории РФ), ничуть не пошатнули ее уверенности в своей правоте.
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Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
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На юге Японии 15 человек погибли из-за ливневых дождей. Как пишут журналисты, эти люди находятся в состоянии "остановки сердца и легких".
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Катерина Лахова
Российский депутат
Российский политический и государственный деятель, бывший депутат Государственной думы VI созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций. Член Генерального совета партии «Единая Россия». Являлась народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной думы I-V созывов. Председатель Союза женщин России. До сентября 2019 года являлась членом Совета Федерации, представителем от законодательного органа государственной власти Брянской области, членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
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