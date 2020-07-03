Политика
RT на русскомПроизводитель мороженого «Радуга» отверг предположения о флаге ЛГБТ
Производитель мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.
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Путин велел разобраться, пропагандирует ли мороженное «Радуга» гомосексуализм
Московский Комсомолец12:03
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Технологии
Великобритания победила на аукционе по покупке OneWeb
Правительство Великобритании победило на аукционе по приобретению телекоммуникационной компании OneWeb. Об этом сообщает издание Telegraph.
Деловое.ТВ 09:51
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Футбол
ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Московский ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:54
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, скончался в Москве.
RT на русском 07:12
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Российский актер опубликовал в своем Instgaram видео, на котором разбирает фотографии со съемок популярного сериала «Бригада».
CT news 06:53
Финансы
Через неделю рубль снова пробьет психологически важный курс
Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, рассказал о главных трендах валютных ожиданиях в июле: - В июле главной заботой для рубля будет вовсе не скорость экономического восстановления внутри страны, - предупреждает эксперт.
Российская газета вчера в 23:00
Здоровье
В Волгограде закрыли первый госпиталь для больных с коронавирусом
В Волгограде закрыт первый инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией.
V1.ru 11:27
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем
Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.
Российская газета 14:42
Общество
Red Bull подаст официальный протест против Mercedes
Motorsport.com Россия 10:10
Гаджеты
Xiaomi выпустила стабильную MIUI 12 для более чем 20 смартфонов
На сегодняшний день (3 июля) стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для следующих моделей смартфонов: Xiaomi Mi 10 Pro; Xiaomi Mi 10; Xiaomi Mi Note 10 Lite; Xiaomi Mi 9; Xiaomi Mi 9 Pro 5G; Xiaomi Mi 9T; Xiaomi Mi 9T Pro; Redmi K30; Redmi K30 5G; Redmi K30 Pro; Redmi K20; Redmi K20 Pro; Redmi Note 9; Redmi Note 8 Pro; POCO F2 Pro; POCO X2.
MobiDevices 08:49
Здоровье
На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава
На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Общество
В Британии скончался самый старый кот в мире
В Англии в возрасте 31-го года умер самый старый кот в мире. Об этом пишет газета Daily Mail.
Газета.Ru 15:12
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
Религия
Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь
Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
ТАСС 10:02
Общество
Интенсивность осадков в Москве местами достигает трети месячной нормы
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что интенсивность дождя в отдельных районах столицы достигает 30 мм в час, что сравнимо с третью месячной нормы осадков, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:54
Финансы
Курс рубля упал до минимальных значений
По данным Московской биржи на 14.30 пятницы, на максимуме доллар доходил до 71,44 рубля, евро — до 80,26 рубля.
Югополис 08:51
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Общество
Основная волна сдачи ЕГЭ стартовала в Тверской области
Стартует основной период ЕГЭ-2020. Будущих абитуриентов ожидает проверка знаний по литературе, географии, информатике.
ГТРК Тверь 07:02
Авто
Бренд Genesis создал рестайлинговый седан G90
Южнокорейский люксовый автоконцерн представил модернизированный седан Genesis G90.
Pnzdrive 08:13
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ 12:52
Общество
Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
Требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в целях профилактики коронавирусной инфекции в детских организациях — школах, детских садах и лагерях, подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова, 3 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 13:08
Космос
Ученый рассказал, кого люди могут встретить на Марсе
Пока идет финальный отчет до начала марсианских миссий, а самыми авангардными западными учеными подсчитывается количество людей, необходимых для колонизации планеты, российские специалисты тем временем предсказывают, кого по мере освоения космического пространства люди могли бы на Марсе встретить.
TV BRICS 05:36