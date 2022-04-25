ТАССПроизводитель пиломатериалов Stora Enso продает свои лесопильные предприятия в РоссииФинско-шведский производитель пиломатериалов Stora Enso заключил соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России.ТАСССделку планируется заключить во втором квартале 2022 года.КоммерсантъУточняется, что по результатам первого квартала 2022 года убыток Stora Enso составил €70 млн, говорится в пресс-релизе предприятия.ПрофильStora Enso принадлежат производства в Карелии и Новгородской области.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРамблерРамблерФАНРосбалтГазета.RuDP.RUНовые ИзвестияИзвестияNSP.ruRuposters.ruСтолица на ОнегоКарелинформЭкономика сегодняREGNUMПрофильПетрозаводск говоритКомсомольская правдаПодробнее о событииФинский гигант деревопереработки Stora Enso продаёт свои заводы в РоссииГоворит Москвавчера в 05:11Финская Stora Enso объявила о продаже заводов в РоссииВедомостивчера в 05:40Финский гигант деревопереработки Stora Enso продает свои заводы в РоссииКомсомольская правдавчера в 05:39Производитель пиломатериалов Stora Enso продает свои лесопильные предприятия в РоссииТАССвчера в 06:19Финская Stora Enso продает свои лесопильные заводы в России местному руководству из-за убытковПРАЙМвчера в 05:00Скандинавский концерн Stora Enso передаст лесопильные предприятия в России под местное управлениеКоммерсантъвчера в 03:27Stora Enso продаст лесопильные предприятия в РФ местному менеджментуИнтерфаксвчера в 03:22Показать ещёОценить253Поделиться