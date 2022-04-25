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Производитель пиломатериалов Stora Enso продает свои лесопильные предприятия в России

Финско-шведский производитель пиломатериалов Stora Enso заключил соглашение о продаже двух своих лесопильных заводов в России.
ТАСС
Сделку планируется заключить во втором квартале 2022 года.
Коммерсантъ
Уточняется, что по результатам первого квартала 2022 года убыток Stora Enso составил €70 млн, говорится в пресс-релизе предприятия
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Stora Enso принадлежат производства в Карелии и Новгородской области.
Коммерсантъ

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Финский гигант деревопереработки Stora Enso продаёт свои заводы в России
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