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Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden решил продать бизнес в России

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev объявила о своем решении продать неконтролирующую долю в российской AB InBev Efes, говорится
 в заявлении на сайте компании.
РБК
AB InBev Efes — совместное российское предприятие AB InBev и Anadolu Efes, в котором Anadolu Efes владеет контролирующей долей.
РБК
Помимо Bud, AB InBev Efes выпускает на российском рынке пиво и безалкогольные напитки под брендами Corona, Stella Artois, «Старый Мельник из Бочонка», «Cибирская корона», Hoegaarden, «Клинское» и другими.
Sostav.ru
В конечном итоге Carlsberg решила полностью уйти из страны.
РБК

Подробнее о событии

AB InBev решил продать свою долю в российской AB InBev Efes турецкой компании
Известия04:55
Производитель пива «Клинское» и Hoegaarden решил продать бизнес в России
РБК04:16
AB InBev решил продать свою долю российской AB InBev Efes турецкому партнеру Anadolu Efes
РИА Новости03:13
AB InBev продает Efes долю в российском предприятии
Коммерсантъ04:53
Крупнейшая пивоваренная компания мира AB InBev объявила об уходе из России
Lenta.ru03:11
AB InBev решил продать Anadolu Efes свою долю в AB InBev Efes
Интерфакс02:46
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