КоммерсантъПроизводитель пивных банок Ball оценил убыток от ухода из России в $435 млнИз-за решения об уходе с российского рынка производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation понесет убытки на $435 млн.КоммерсантъКомпания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток в размере $435 млн, — гласит текст документа.News.ruКорпорация Ball владеет тремя заводами в России — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.РИА НовостиВ компании отметили, что в прошлом году на российский рынок приходилось порядка 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли.Life.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКSolenka.infoНовостной фронтИзвестияНТВРоссийская газетаАргументы и ФактыАМИТЕЛГазета.RuРосбалтЭкономика сегодняRT на русскомПодробнее о событииПроизводитель пивных банок Ball оценил убыток от ухода из России в $435 млнКоммерсантъ08:28Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода с российского рынкаРИА Новости07:35Производитель алюминиевых банок для пива Ball потеряет $435 млн после ухода из РоссииФонтанка.Ру04:08Производитель упаковки Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из РоссииRT на русском04:52Производитель пивных банок Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из РоссииВедомости04:24Крупнейший производитель пивных банок оценил потери от ухода из России в $435 млнForbes06:36Производитель алюминиевых банок для пива оценил свои убытки из-за ухода из РоссииРБК03:00Показать ещёОценить642Поделиться