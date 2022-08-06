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Производитель пивных банок Ball оценил убыток от ухода из России в $435 млн

Из-за решения об уходе с российского рынка производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation понесет убытки на $435 млн.
Коммерсантъ
Компания провела анализ ожидаемой возмещаемости денежных потоков, чтобы оценить справедливую стоимость долгосрочных активов, и зафиксировала убыток в размере $435 млн, — гласит
 текст документа.
News.ru
Корпорация Ball владеет тремя заводами в России — в Московской, Ленинградской и Челябинской областях.
РИА Новости
В компании отметили, что в прошлом году на российский рынок приходилось порядка 4% всей чистой выручки и 8% всей операционной прибыли.
Life.ru

Подробнее о событии

Производитель пивных банок Ball оценил убыток от ухода из России в $435 млн
Коммерсантъ08:28
Корпорация Ball потеряла 435 миллионов долларов из-за ухода с российского рынка
РИА Новости07:35
Производитель алюминиевых банок для пива Ball потеряет $435 млн после ухода из России
Фонтанка.Ру04:08
Производитель упаковки Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из России
RT на русском04:52
Производитель пивных банок Ball Corporation потерял $435 млн из-за ухода из России
Ведомости04:24
Крупнейший производитель пивных банок оценил потери от ухода из России в $435 млн
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Производитель алюминиевых банок для пива оценил свои убытки из-за ухода из России
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