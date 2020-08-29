Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать
Комбинат выпускает популярное мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент РФ Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году. По прогнозам Московцева, рост цен на мороженое может составить 25-30%.В источнике
С чего всё началось
Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина
Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новости02:06
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