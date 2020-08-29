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Вести.Ru
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Комбинат выпускает популярное мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент РФ Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году. По прогнозам Московцева, рост цен на мороженое может составить 25-30%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новости02:06
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Вести.Ru06:41
ФедералПресс

В России резко вырастет цена на любимое мороженое Путина

ФедералПресс05:47
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°02:51
BFM.ru

Мороженое может подорожать на 25-30%

BFM.ru03:27
Pravda.Ru

К чему приведёт закон о маркировке мороженого

Pravda.Ru03:23
Ореанда-Новости

Любимое мороженое Путина резко подорожает

Ореанда-Новости03:36
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

РИА Новости02:06

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке
Интерфакс14:11
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В Сеть просочились рекламные ролики Intel Tiger Lake

Intel недавно сообщила, что Tiger Lake обеспечит более чем повышение производительности ЦП на несколько поколений, значительное улучшение производительности ИИ и огромный скачок в графической производительности и интегрированный Thunderbolt 4. Сегодня просочился рекламный ролик о грядущем процессоре Intel Core 11-го поколения Tiger Lake. онлайн.
Astera12:57

Физики РАН нашли способ уменьшить погрешность атомных часов

Способ уменьшения полевого сдвига в атомных часах нашли ученые института лазерной физики СО РАН совместно с Национальным институтом стандартов и технологий США и французским исследовательским институтом Фемто-СТ. Об этом рассказало научное издание.
iReactor01:28
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании назвали личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБК15:33
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Руководителя компании Bonduelle насмерть сбил автомобиль во Франции

Жером Бондюэль, сын основателя французской компании по переработке овощей Bonduelle и генеральный директор отдела развития и перспектив, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает France3.
Коммерсантъ12:11
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