Общество
Lenta.ruПроизводитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.ТАССвчера в 12:53
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Производитель SSJ обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом самолета
Коммерсантъвчера в 16:53
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WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
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