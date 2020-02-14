Общество

Lenta.ruLenta.ruПроизводитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
На видео, которое Лукашевич опубликовал на своей странице в Facebook
, видно, как на SSJ-100 неправильно выпускаются аварийные трапы при открытии двери самолета.
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