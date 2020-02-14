с чего всё началось

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Путин призвал закрепить индексацию пенсий в Конституции 23 января сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта заявила, что поправки обеспечат индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам.

Технологии Эксперт назвала способы защиты от хакеров «Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Общество Суд обязал МХАТ имени Горького выплатить актерам надбавки Истцы просили суд обязать работодателя предоставить предусмотренную трудовым договором работу, взыскать невыплаченные надбавки, а также по 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Происшествия Пожар произошёл в производственном здании в Петербурге Пожар на площади 300 кв. м. произошёл в производственном здании в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Шоу-бизнес Собчак выложила фото с голой грудью Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.

Шоу-бизнес Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.

Космос Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.

Политика Захарова рассказала о словах Помпео после встречи с Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что сказал госсекретарь США Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Наука Употребление каннабиса приводит к ложным воспоминаниям Группа исследователей из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Германии и США обнаружила доказательства, свидетельствующие о том, что постоянное употребление каннабиса приводит к увеличению восприимчивости к ложным воспоминаниям.

Общество Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.

Политика В посольстве России в Канаде оценили дело о геноциде в Ейске Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России направил Канаде запрос на предоставление материалов уголовных дел в отношении бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, который мог участвовать в расстреле более 200 детей в советском Ейске в годы Второй Мировой войны.

Политика Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая Вашингтон постоянно заявляет, что Пекин представляет угрозу, однако, если посмотреть на факты, очевидно, что это США являются угрозой для Китая, а не наоборот, заявил глава МИД Китая Ван И.