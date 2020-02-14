с чего всё началось

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Кино Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.

Культура Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.

Происшествия В Минздраве Ставрополья прокомментировали гибель пациента психбольницы Возле приемного покоя мужчина убежал от сопровождающих его родственников, забежал за здание, где неустановленным средством нанес себе несовместимое с жизнью ранение.

Происшествия Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала глава Листвянки Глава администрации Листвянского муниципального образования задержан после того, как выдал незаконное разрешение на строительство в экологической зоне Байкала, передает сайт СК России по региону.

Культура Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.

Космос Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов выразил убежденность в том, что летящий к Земле астероид не представляет опасности.

Кино Составлен рейтинг худших сцен секса в истории кино Эксперты назвали худшие постельные сцены в мировом кино, причем под раздачу попали как действительно странные кадры, так и менее спорные моменты.

Общество В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300 По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.

Здоровье В России выздоровели все заболевшие коронавирусом Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.

Политика Путин спросил Зеленского о выполнении Минских соглашений Прямой вопрос о выполнении Киевом минских договоренностей задал главе Украины Владимиру Зеленскому президент России Владимир Путин, 14 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Космос Взглянуть Солнцу в… ячейку Недавно новый четырехметровый телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope, находящийся на Гавайях, сделал первый снимок поверхности Солнца со сверхвысокой разрешающей способностью На снимке запечатлен газ, циркулирующий на поверхности нашей звезды, который разбивается на отдельные ячейки.

Общество Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.

Происшествия В Санкт-Петербурге горит производственное здание Пресс-служба МЧС России сообщила, что в Санкт-Петербурге горит производственное здание на площади 300 квадратных метров.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.