Общество
Lenta.ruПроизводитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
На своей странице в Facebook Лукашевич опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены проверки выпуска аварийных трапов, предназначенных для эвакуации пассажиров.РБКвчера в 15:25
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Производитель SSJ обратится в прокуратуру из-за видео с неисправным трапом самолета
Коммерсантъвчера в 16:53
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.
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«Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках
«После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
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