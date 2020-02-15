с чего всё началось

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Технологии Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5 Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.

Здоровье Власти Китая заявили о решающем моменте в борьбе с коронавирусом Официальный представитель Национальной комиссии по здравоохранению КНР Лянь Ваннянь на пресс-конференции в Ухане заявил, что сейчас наступил «решающий момент» в борьбе с коронавирусом, сообщает Al Jazeera.

Экономика Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что в прошлом году экспорт натурального виноградного вина увеличился на 28% и в натуральном, и в денежном выражении, до 4,2 млн л и $9,5 млн (данные не учитывают торговлю со странами ЕАЭС в декабре 2019 года).

Политика Названы 12 шагов для урегулирования конфликта в Донбассе Группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.

Политика Лавров проводит в Мюнхене встречу с главой МИД Германии Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит на полях Мюнхенской конференции по безопасности переговоры с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Политика Россия предлагала Нидерландам самой судить подозреваемых по делу MH17 Министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил, что российская сторона еще в октябре прошлого года направила письмо с предложением рассмотреть вопрос о передаче ей уголовного производства в отношении трех граждан РФ, подозреваемых в причастности к крушению в Донбассе в июле 2014 года малайзийского "Боинга" рейса MH17.

Политика Зеленский обсудил с главой МВФ состояние украинской экономики Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой на полях проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности, в ходе которой стороны обсудили состояние украинской экономики.

Общество МВД обнародовало проект антинаркотической стратегии до 2030 года По данным МВД, в период действия предыдущей антинаркотической стратегии (2010 - 2020 годы) правоохранительными органами было выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72% (1,5 млн) из которых тяжкие и особо тяжкие.

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.

Общество Китайские ученые назвали наиболее вероятный источник коронавируса Ранее ученые сообщали, что новый тип коронавируса на 90% схож с коронавирусом из организма летучей мыши, обитающей в городе Чжоушань провинции Чжэцзян.

Политика Губернатор Калужской области ушел в отставку Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 13 февраля.

Футбол «Манчестер Сити» на два года запретили выступать в еврокубках «После рассмотрения доказательств было установлено, что «Манчестер Сити» нарушил правила лицензирования УЕФА и финансового фейр-плей, завысив долю спонсорских доходов в отчете по безубыточности за период с 2012 по 2016 год», — говорится в заявлении.