Происшествия

РБКРБКПроизводитель сообщил детали полета севшего в Жуковском МС-21

Во время полета конструкторы тестировали и отрабатывали новые системы лайнера. Испытательный полет продолжался больше часа в Жуковском. В пресс-службе корпорации «Иркут», которая является исполнителем программы МС-21, заверили, что никто не пострадал во время испытательного полета.
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