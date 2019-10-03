Происшествия
РБКПроизводитель сообщил детали полета севшего в Жуковском МС-21
Во время полета конструкторы тестировали и отрабатывали новые системы лайнера. Испытательный полет продолжался больше часа в Жуковском. В пресс-службе корпорации «Иркут», которая является исполнителем программы МС-21, заверили, что никто не пострадал во время испытательного полета.
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В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
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Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
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Владельцу медиахолдинга, в который входят телеканалы «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной Рады от фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тарасу Козаку предъявлены обвинения в финансировании терроризма.
Транспорт
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Футбол
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