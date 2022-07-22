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Производитель табака Philip Morris намерен покинуть рынок России до конца 2022 года

Крупный производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) планирует покинуть российский рынок до конца текущего года.
RT на русском
Об уходе из России сообщили британские British American Tobacco (производитель сигарет Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall и Rothmans) и Imperial Brands (Davidoff и West).
Forbes
PMI в марте заявила, что приостановит инвестиции в России и сократит производство в стране из-за «спецоперации»* на Украине.
Forbes
В стране у компании более 3,2 тыс. сотрудников.
ТАСС

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