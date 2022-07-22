Агентство Европол отмечает случаи контрабанды оружия из Украины в европейские страны, есть риск попадания оружия в руки преступников и террористов, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя ведомства Яна Оп Ген Оорта.
Не менее 10 педофилов, отбывших срок в Великобритании, приезжали в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, сообщает газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA).
Глава британской службы внешней разведки МI-6 Ричард Мур без всяких объяснений заявил, что 400 российских дипломатов, высланных из европейских стран после 24 февраля, составляют лишь половину всех российских разведчиков под дипломатическим прикрытием, сообщает газета Guardian.