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Производитель табака Philip Morris намерен покинуть рынок России до конца 2022 года

Крупный производитель табачной продукции Philip Morris International (PMI) планирует покинуть российский рынок до конца текущего года.
RT на русском
Исполнительный директор подчеркнул, что для компании российский рынок является седьмым по величине, доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции, и уход будет непростым.
ТАСС
В числе брендов компании — Marlboro, Iqos, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament.
РИА Новости
В марте компания сообщила, что прекратила выпуск ряда своих товаров и «сокращает производство» в России.
РБК

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