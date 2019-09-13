Экономика
РБКПроизводители алкоголя попросили повысить минимальную цену на водку
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) обратился в Минфин с просьбой повысить минимальную розничную цену на водку в 2020 году до 233 руб. за бутылку объемом 0,5 л, рассказал глава СПАП Игорь Косарев на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.
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Глава ДНР рассказал об интеграции с Россией
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что уже занимается интеграцией с Россией.
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Владимир Путин сегодня во время своего визита в Дагестан встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, защитившим недавно свой титул.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
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НИИТОН возглавил ученик Игоря Норкина
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Взгляд-инфо 05:25
Культура
В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
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Ковалев и Альварес проведут бой 2 ноября в Лас-Вегасе
«Бой пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе, контракты на поединок подписаны»,— сообщили организаторы ТАСС.
Коммерсантъ 13:55
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70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Происшествия
Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж
Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС 11:41
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Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:41
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар по первому повышенному номеру сложности на подстанции на улице Коммуны в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 13:00
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Футбол
«Самый красивый мяч в ворота «Арсенала» из Тулы?» «Зенит» показал гол Данни перед матчем с туляками
Пресс-служба «Зенита» опубликовала гол Мигеля Данни в ворота «Арсенала» перед матчем девятого тура РПЛ против тульского клуба.
Матч ТВ вчера в 12:04
Общество
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
В Facebook заявили, что аккаунт главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян был заблокирован по ошибке.
РИА Новости 13:08
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Фонтанка.Ру 09:37
Экономика
На сколько проиндексируют зарплату бюджетникам в 2020 году
Выплаты увеличат в октябре Тем работникам бюджетной сферы, которые не попали под действия президентского указа, проиндексируют зарплаты на 3,8% в октябре 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Челнинские известия 09:30
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
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RuNews24.ru 05:20
Политика
Турчинов назвал препятствие для войны Украины с Россией
Россия обладает вторым по количеству боеголовок ядерным потенциалом в мире - поэтому Украина не сможет объявить ей войну, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Газета.Ru 13:21
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Сати Казанова переезжает в Италию
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ИА InterMedia вчера в 04:46
Происшествия
В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам
Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
REGNUM 12:51
Экономика
Силуанов пообещал сокращать число чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР
Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
ТАСС 12:37
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Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Культура
Гендиректор киностудии имени Горького подал в отставку
Напомним, что Сергей Зернов занимал позицию генерального директора Киностудии имени Горького с 2010 года.
Вечерняя Москва 14:00
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
Отголоски землетрясения на Алтае ощутили в Новосибирске
Жители Новосибирской области ощутили отголоски землетрясения, произошедшего сегодня, 13 сентября, в Республике Алтай.
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