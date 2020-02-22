Общество

РБКРБКПроизводители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта

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Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
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Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта

РБК01:00

Российские производители парфюма и антисептиков заявляют об угрозе остановки производства из-за дефицита спирта

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