Общество
РБКПроизводители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта
Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
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Биатлон
Названа причина обысков у биатлонистов сборной России
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал наказать организаторов беспорядков в Полтавской области, где жители поселка Новые Санжары выступили против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая соотечественников.
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Кабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации
Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы.
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В Ростовской области при взрыве газа в доме погибли два человека
В ведомстве уточнили, что в результате погибли два человека и пострадали еще двое. Кроме того, эвакуированы 49 человек.
Шоу-бизнес
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Басков вообще не продается: 200 билетов, а остальные раздает бесплатно.
Культура
Фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант на ₽40 млн
Фестиваль Уральская ночь музыки (Ural Music Night) выиграл президентский грант на 40 млн рублей на проведение мероприятия в 2020 году.
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Шоу-бизнес
Похудевшая Скулкина опубликовала фото в леггинсах
Российская актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина опубликовала новые фото из спортзала, вызвавшие активный отклик ее поклонников.
Общество
В Китае прокомментировали прибытие эвакуированных из Уханя украинцев
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Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Происшествия
В доме экс-главы МИД Украины полиция обнаружила труп
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, возглавлявшего ведомство в годы президентства Виктора Януковича, полиция обнаружила труп мужчины.
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских разозлили поклонников новым видео
Как известно, звездная пара – Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые относительно недавно перестали скрывать любовные отношения и официально стали законными супругами, любит баловать своих поклонников такой себе «клубничкой».
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Армия и оружие
Украинские военные сообщили, что отбили атаку у линии соприкосновения в Донбассе
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
«В Израиль пришла смертельная игра, она сейчас распространяется по всему миру, подсекают под ноги, если ребенок не знает, как падать, ударяется головой», — пишут родители.
Армия и оружие
Турция не захотела вступать в столкновение с Россией в Идлибе
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не собирается вступать в столкновение с Россией в Идлибе, где единственной мишенью являются сирийские войска.
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу Инвестбанка
Полицейские задержали в Москве главу столичной федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева по обвинению в преднамеренном банкротстве Инвестбанка.
Общество
В Испании по запросу США задержали россиянку
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
Помощник главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора
Общество
Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Общество
В Брянске госпитализировали китаянку с подозрением на коронавирус
Пассажирку сняли с поезда и доставили в инфекционную больницу, где ей выделили отдельный изолятор.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.