Общество

РБКРБКПроизводители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта

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Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
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Российские производители парфюма остались без спирта. Всё из-за борьбы с «фунфыриками»

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Российские производители парфюма и антисептиков заявляют об угрозе остановки производства из-за дефицита спирта

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Производители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта

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