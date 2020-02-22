Общество
РБКПроизводители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта
Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Биатлон
Полиция Италии провела обыски в номерах российских биатлонистов
Утром 22 февраля в отеле сборной России по биатлону в итальянском Антхольце прошли обыски.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Авто
АвтоВАЗ рассказал, кому нужна Lada за 1 млн рублей
Представители АвтоВАЗа Стас Березий рассказал, кому именно нужен автомобиль Lada Vesta Sport, стоимость которого составляет примерно миллион рублей.
Гаджеты
Apple «обернет» новый iPhone в экран
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
Экономика
«Почти все стоит». Эксперты предрекли украинцам дефицит товаров
Глава Национальной рады экономического развития Алексей Дорошенко спрогнозировал серьезные проблемы с поставками на Украину товаров и продуктов из Китая и значительный рост цен в магазинах.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Экономика
МВФ прогнозирует снижение роста экономики Китая из-за коронавируса
По последним данным, в КНР погибли 2345 человек, выздоровели более 20 тысяч, число заразившихся за все время распространения вируса приблизилось к 76,5 тысячам.
Общество
Власти Украины предупредили о снижении пенсий
Политика
Зеленский принял отставку главы Тернопольской области после протестов
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине при эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.
Политика
Эрдоган запланировал встречу с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу
Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен обсудить ситуацию в провинции Идлиб с коллегами из России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном, а также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Музыка
Главный хит с нового альбома BTS собрал больше 700 млн просмотров
Самый популярный корейский бойз-бэнд выпустил четвертый альбом Map Of The Soul:7. Цифра семь означает, что в группе по-прежнему семеро поющих и танцующих парней, а BTS в этом году исполняется семь лет.
Происшествия
В Ленинградской области утонули три рыбака
Единоборства
Путин приехал в Сочи на чемпионат Лиги боевого самбо
На первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи приехал президент России Владимир Путин. Об этом 22 февраля сообщает news.sportbox.ru.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии
Общество
Ученые узнали, как коронавирус попал на уханьский рынок
Ученые провели исследование 58 гаплотипов, которые были выявлены в этих 93 образцах, и установили, что некий "нулевой пациент" мог инфицировать кого-то на "Хуанане", а переполненный рынок морепродуктов с не лучшими санитарными условиями стал благоприятной средой для распространения вируса между людьми.
Происшествия
Два человека погибли и три пострадали в страшной аварии под Тосно
В страшной аварии погибли водители и пострадали три пассажира, в том числе двое детей.
Общество
Климатолог рассказал, какой будет погода летом после аномальной зимы
Россиянам не стоит ожидать жаркого лета после столь аномально теплой зимы, заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Гаджеты
Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Ксению Собчак «желтой журналисткой»
Любовь Успенская опубликовала большой отзыв о похоже на передачу к Ксении Собчак на свой странице в Instagram.
Происшествия
Мурманский подросток избил и закопал в снегу ребенка
Решив, что мальчик мертв, подозреваемый закопал его в снегу.
Происшествия
Бизнесмен покончил с собой в доме экс-главы украинского МИДа
В частном доме бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары было найдено тело мужчины. Об этом сообщил в субботу, 22 февраля, телеканал РЕН ТВ.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк уехала отдыхать в Рим
Напомним, о страшной болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года.
Общество
В Индии нашли огромное месторождение золота
В индийском штате Уттар-Прадеш обнаружили огромное месторождение золота, запас которого оценили в три тысячи тонн.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Шоу-бизнес
Елена Степаненко примет участие в программе Евгения Петросяна
В СМИ подозревают, что бывшие супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко помирились.
Культура
Украинский телеканал «Интер» запустил киномарафон, посвященный празднованию 23 февраля
Телеканал "Интер" начал показывать на Украине советские фильмы к 23 февраля под лозунгом "Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается".