Общество
РБКПроизводители антисептиков и парфюма заявили о дефиците спирта
Крупнейший в России производитель косметических антисептиков «Бентус лаборатории», выпускающий антисептические гели Sanitelle, жидкое дезинфицирующее мыло Sanopone и ароматизаторы Purita, предупредил о возможном срыве контрактных обязательств из-за того, что у компании заканчивается основное сырье для производства продукции — этиловый спирт.
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Культура
HBO выпустит новый эпизод сериала «Друзья»
Биатлон
Названа причина обысков у биатлонистов сборной России
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии.
Экономика
Эксперт предсказал резкий скачок курса доллара на неделе
«Думаю, что по мере ухудшения обстановки из-за распространения covid19 по миру, падение рубля будет усиливаться и к концу следующей недели мы можем увидеть уровни близкие к 67», - дает прогноз курса доллара Олег Богданов.
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Происшествия
Пьяный житель Петербурга выстрелил из ружья в голову своей супруге
Мужчина обратился в правоохранительные органы Петербурга с заявлением о том, что его сосед выстрелил своей жене из ружья в голову.
Происшествия
В Азове при взрыве газа в жилом доме погибли два человека
В результате взрыва бытового газа в Азове в Ростовской области погибли два человека, еще двое получили ранения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
Политика
Скабеева оценила слова Зеленского о вирусологах в спортивных костюмах
Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала слова украинского лидера Владимира Зеленского о беспорядках в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных людей из КНР.
Космос
Масса «заснятой» черной дыры оказалась меньше
Астрофизики из МГУ использовали новый вычислительный подход, с помощью которого смогли определить массу черной дыры в центре галактики M87, основываясь на измерении интенсивности рентгеновского излучения.
Общество
Педиатр под Киевом отказалась говорить с пациенткой на украинском
Педиатр в городе Вишневое под Киевом отказалась говорить с пациенткой и ее матерью на украинском языке.
Шоу-бизнес
Подарила свадебное платье сопернице
Артем оказался тем идеалом, которого я ждала долгие годы. Однако я хорошо знала его предысторию с бывшей девушкой.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Общество
В Испании задержали россиянку по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США, сообщил телеканал RT со ссылкой на президента международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
Происшествия
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
Политика
В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
Как указали в МИД, Москва удовлетворена тем, что решение учитывает ключевой аргумент России — «за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом».
Общество
Эвакуация из КНР: у водителя автобуса поднялась температура – Аваков
За сутки, которые прошли после эвакуации граждан Украины из Уханя, беспокойство вызывало состояние водителя автобуса, который привез эвакуированных из Уханя граждан.
Политика
Секретарь СНБО направился в Новые Санжары в связи с беспорядками
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отправился в посёлок Новые Санжары Полтавской области, где произошли протесты и столкновения после эвакуации граждан из китайской Ухани.
Хоккей
18 лет назад не засчитали шайбу Самсонова в полуфинале Россия — США на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити
22 февраля 2002 года состоялся полуфинал Олимпийских игр Россия — США (2:3). И в этом матче случился один из самых спорных моментов в истории российского хоккея.
Армия и оружие
Новый бронеавтомобиль «Атлет» испытали на подрыв и обстрел
Госиспытания начнутся в мае этого года. Новый бронеавтомобиль "Атлет" испытали на подрыв и обстрел.
Общество
Россиянам старше 40 лет дадут отгул для диспансеризации
Россияне старше 40 лет смогут брать отгул на работе для прохождения диспансеризации. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Гаджеты
Apple «обернет» новый iPhone в экран
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети появился новый патент Apple, согласно которому есть проект нового iPhone у которого экраны со всех шести сторон.
Шоу-бизнес
Успенская заявила, что Собчак оставила свою душу в катафалке
Артистка предположила, что свою душу Ксения оставила в «свадебном катафалке».
Армия и оружие
На Украине сообщили о планах закупить 3 тыс. ракетных комплексов
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Футбол
«Динамо» Киев — «Ворскла»: старт сезона в Киеве
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 22 февраля киевское «Динамо» принимает полтавскую «Ворсклу».
Спорт
Большунов ответил на обвинения норвежца в победе с помощью снегохода
Общество
Грета Тунберг поддержала Красноярск в борьбе с «черным небом»
Шведская экоактивистка Грета Тунберг поддержала жителей Красноярска в борьбе с «черным небом».
Транспорт
В Крым начнут ходить поезда еще из трех городов России
Армия и оружие
США на учениях сымитировали ядерный удар по России
США провели "небольшие учения" на случай российского ядерного удара по Европе, сообщил представитель Пентагона.