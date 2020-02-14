Экономика
РБКПроизводители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
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с чего всё началось
Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.РБКвчера в 23:00
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Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Здоровье
В школах Якутска карантин продлили по 23 февраля
Сегодня, 14 февраля, санитарно-противоэпидемическая комиссия решила продлить в школах Якутска карантин из-за ОРВИ и гриппа.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Игры
«МегаФон» и Tele2 запускают сервисы для геймеров
«МегаФон» и Tele2 запускают сервисы для геймеров «МегаФон» договорился с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга.
Происшествия
Скончался один из пострадавших на уральском заводе
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Общество
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Футбол
Евсеев считает Россию футбольной страной
Армия и оружие
В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз
Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Музыка
В Сети появилась песня из неизданного альбома Виктора Цоя
Звукозаписывающий лейбл Mashina Records представил сингл "Ты мог быть героем" из неизданного альбома рок-группы "Кино".
Хоккей
НХЛ объяснила, почему был засчитан буллит Панарина
Авто
Рассекречены моторы нового Kia Sorento
Стала известна моторная гамма Kia Sorento нового поколения.
Гаджеты
Samsung Galaxy Z Flip поступил в продажу в России
Компания Samsung объявляет о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip.
Общество
Директор «Нафтогаза» решил судиться с «Нафтогазом» из-за премии
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Гаджеты
Apple выпустит новые наушники AirPods Pro
В сети распространили слухи о том, что компания Apple работает над новым продуктом для наушников под названием «AirPods Pro Lite».
Политика
Зеленский пообещал поселить крымчан в город-сад под Херсоном
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении начать в 2020 году строительство города-сада в Херсонской области для переселенцев из Крыма.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Экономика
«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Футбол
Милан — Ювентус 1:1
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Милан» и «Ювентус» сыграли вничью.
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Политика
США ввели санкции против трех оборонных предприятий России
Управление по контролю над иностранными активами США внесло их в реестр в июле 2014 г. Санкции в отношении компаний из списка были вынесены в соответствии с актом о нераспространении оружия в отношении Ирана, Сирии и Северной Кореи (INKSNA).
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Общество
Новые ограничения авиасообщения с Китаем вступают в силу сегодня
Иностранные граждане из Китая больше не смогут летать транзитом через российские аэропорты, и все чартерные рейсы в КНР и обратно отменены.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН попытался совершить суицид в зале суда
Армия и оружие
По Дамаску вновь ударили ракеты
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Общество