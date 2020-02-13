Экономика

РБКРБКПроизводители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

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Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. РБК направил запрос представителю Минпромторга.
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