Экономика
РБКПроизводители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. РБК направил запрос представителю Минпромторга.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Гаджеты
Xiaomi урежет функциональность для первых покупателей Xiaomi Mi 10 Pro
Компания Xiaomi опубликовала на своём официальном сайте не слишком приятную новость для первых покупателей Xiaomi Mi 10 Pro.
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Политика
Нидерланды отказались передать Москве дело обвиняемых в крушении MH17
"Правительство полностью уверено в независимости и качестве нидерландского правосудия", — отреагировал на запрос из Москвы по делу о катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
Американский чиновник выразил опасения об утрате эффективности санкций
Финансовые ограничительные меры Соединенных Штатов в отношении других государств со временем могут утратить свою эффективность.
Политика
Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании
Внук первого президента и лидера (елбасы) Казахстана Нурсултана Назарбаева 29-летний Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.
Армия и оружие
Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
Сирийской армии в ходе контрнаступления на севере страны впервые за много лет удалось взять под полный контроль важную трассу М-5 Дамаск — Алеппо, однако расположенные в провинции Идлиб турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по ней.
Политика
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
В 2019 году лидирующие позиции на пивном рынке в России впервые заняла компания AB InBev Efes, сменив входящую в Carlsberg Group "Балтику".
Авто
Опубликованы первые изображения нового Renault Logan
Ожидается, что в основу европейского Logan ляжет платформа CMF-B, которую уже используют в новых Renault Clio, Captur и Nissan Juke второго поколения.
Армия и оружие
Стало известно об отваливающихся болтах на российских истребителях
Специалист отметил, что «никто не может в такой ситуации быть уверенным, что гайка втулки несущего винта вертолета или болты, которые удерживают носовой обтекатель истребителя, затянуты с нужным усилием».
Здоровье
Названы опасности прихода ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, какую опасность может представлять приход ранней весны.
Футбол
Вадим Евсеев: «Задача „Уфы“ не поменялась — остаться в премьер-лиге»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью «СЭ» отметил, что задача команды на этот сезон остается прежней — сохранение прописки в РПЛ.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
"Милан" на своем поле сыграл вничью с туринским "Ювентусом" в первом матче полуфинала Кубка Италии по футболу.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек
За минувшие сутки от вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 в Китае скончался 121 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению.
Происшествия
В ДТП под Псковом погибли восемь украинцев
Все восемь погибших в ДТП под Псковом являются гражданами Украины, сообщила РИА Новости глава Пустошкинского района Псковской области Светлана Василькова со ссылкой на данные полиции.
Политика
Турчинов рассказал об отказе США помочь Украине
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил США в том, что они в 2014 году «бросили» Киев.
Авто
Из Lada Granta сделают однотонный пикап
Марка может пополниться однотонным пикапом, который соберут на базе народного бестселлера Granta.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в Шереметьево, забрала их родная мать.
Происшествия
Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали
Глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов задержан после незаконной выдачи разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщает управление СК по Иркутской области.