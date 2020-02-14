Общество
RuNews24.ruПроизводители электроники пожаловались в правительство на ФАС
Производители просят отдать преференции отчественным компаниям в сфере госзакупок подобного оборудования, тем самым защитить внутренний рынок и важнейшие интересы безопасности страны. В ФАС отреагировали на предложение исключать из закупок госкомпаний иностранные компании.
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с чего всё началось
Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.РБКвчера в 23:00
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Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Общество
Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных
Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск
Культура
Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе
Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Политика
День голосования по конституции станет выходным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
Политика
Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса
Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Общество
Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру
Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Происшествия
Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Политика
Путин распорядился увековечить память Лужкова
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Киберспорт
В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez
Экономика
Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей
Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Общество
Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента
В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
Футбол
РФС примет обращение относительно шутки Тарасова про коронавирус
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) примет обращение относительно шутки футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус в ближайшие дни.
Гаджеты
Найден способ продолжить получать патчи обновления Windows 7
Microsoft не полностью прекратила обновление своей ОС Windows 7, так как для нее будет выходить патчи безопасности, но только для корпоративных пользователей.
Общество
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Общество
Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин
41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Игры
«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы
«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Технологии
Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем
Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.