Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПроизводители электроники пожаловались в правительство на ФАС

Производители просят отдать преференции отчественным компаниям в сфере госзакупок подобного оборудования, тем самым защитить внутренний рынок и важнейшие интересы безопасности страны. В ФАС отреагировали на предложение исключать из закупок госкомпаний иностранные компании.
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с чего всё началось

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.
РБКвчера в 23:00

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Производители электроники пожаловались в правительство

Городовой00:38

Производители электроники пожаловались на ФАС

ФедералПресс01:25

РБК: производители электроники просят преференций при закупках их техники госкомпаниями

ТАСС00:45

Производители электроники пожаловались в правительство на ФАС

АБН01:38

Производители радиоэлектроники попросили преференций при закупках госкомпаниями

Коммерсантъ00:35

Производители электроники пожаловались в правительство на ФАС

Мой Брянсквчера в 23:53

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

РБКвчера в 23:00
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Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском 05:07
Хоккей

Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Вести.Ru 04:40
Общество

Правительство предложило снять ограничения с лекарств для онкобольных

Минздрав России проработает вопрос о снятии с ряда иностранных лекарств для онкобольных ограничений, которые мешают закупить их на торгах.
RT на русском 05:14
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

Коммерсантъ вчера в 18:29
Культура

Актеры «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

Участники шоу "Уральские пельмени" – Сергей Исаев, Максим Ярица и Сергей Ершов на вечернем шоу Урганта рассказали, что даже в их дружном коллективе дело доходило до драк.
Piter.tv 03:35
Армия и оружие

В России завершились испытания перспективной торпеды

РБК 02:21
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Политика

День голосования по конституции станет выходным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по изменению конституции должно состояться в будний день, который будет объявлен выходным.
ФАН вчера в 08:03
Политика

Песков: вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают

Вопрос о выходном в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию будет прорабатываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:58
Здоровье

В Китае резко увеличилось количество смертей от коронавируса

Как сообщается, количество зараженных тоже выросло: за последний день в Хубэе было зарегистрировано свыше 14,8 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в то время как ранее этот показатель не превышал 1-2 тыс. в день.
Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру

Ученые из Бразилии впервые в истории зафиксировали в Антарктике температуру воздуха на уровне плюс 20,75 градуса по Цельсию (68 градусов по Фаренгейту).
РБК 00:36
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Lenta.ru 04:44
Происшествия

В Перми уволился медбрат, который писал об убийстве пациентов

РИА Новости 05:00
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости 01:59
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском вчера в 01:16
Происшествия

Неизвестные изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь

По словам Виктории, мужчин было трое. Сначала они ее избили, а затем изнасиловали. Что было дальше не помнит – потеряла сознание.
Что происходит 04:55
Политика

Путин распорядился увековечить память Лужкова

Вести.Ru 01:20
Политика

Путин уволил губернатора Калужской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
РБК вчера в 11:07
Киберспорт

В Epic Games Store бесплатно раздают Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Cyber.sports.ru вчера в 14:14
Экономика

Годовой оборот рынка франчайзинга в РФ вырос почти до 3 трлн рублей

Оборот рынка франчайзинга в РФ за прошлый год вырос на 16%, до 2,8 трлн руб. Такие цифры приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Franshiza.ru.
Adindex.ru вчера в 22:20
Общество

Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента

В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
REGNUM 04:22
Футбол

РФС примет обращение относительно шутки Тарасова про коронавирус

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) примет обращение относительно шутки футболиста Дмитрия Тарасова про коронавирус в ближайшие дни.
RT на русском вчера в 07:44
Гаджеты

Найден способ продолжить получать патчи обновления Windows 7

Microsoft не полностью прекратила обновление своей ОС Windows 7, так как для нее будет выходить патчи безопасности, но только для корпоративных пользователей.
Astera 04:03
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Lenta.ru 04:28
Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Ведомости 02:58
Общество

Более 40% мужчин назвали дискриминацией выход на пенсию позже женщин

41% мужчин считают ущемлением своих прав выход на пенсию по старости на пять лет позднее женщин.
Ведомости 04:44
Общество

Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
Кино

Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
Игры

«МегаФон» и Теле2 запускают облачные игровые сервисы

«МегаФон» совместно с Loudplay планируют запуск системы облачного гейминга, под который уже разработаны тарифы.
Игромания.ру 03:01
Технологии

Создан мобильный телефон с дисковым номеронабирателем

Создан мобильник с дисковым номеронабирателем.
ToDay News Ufa вчера в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
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