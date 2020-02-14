Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.

с чего всё началось

Производители просят отдать преференции отчественным компаниям в сфере госзакупок подобного оборудования, тем самым защитить внутренний рынок и важнейшие интересы безопасности страны. В ФАС отреагировали на предложение исключать из закупок госкомпаний иностранные компании.

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