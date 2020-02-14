Общество
RuNews24.ruПроизводители электроники пожаловались в правительство на ФАС
Производители просят отдать преференции отчественным компаниям в сфере госзакупок подобного оборудования, тем самым защитить внутренний рынок и важнейшие интересы безопасности страны. В ФАС отреагировали на предложение исключать из закупок госкомпаний иностранные компании.
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с чего всё началось
Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
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Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию
Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
Политика
Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Происшествия
Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Футбол
«Аякс» подтвердил переход Зийеха в «Челси»
"Аякс" на официальном сайте подтвердил информацию о том, что полузащитник Хаким Зийех перейдет в "Челси".
Биатлон
Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом
Армия и оружие
Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами
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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Армия и оружие
Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе
Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 63 сирийских военных в провинции Идлиб, заявило турецкое Минобороны.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Происшествия
В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды
Цех по производству пластиковой посуды загорелся на площади 600 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Политика
Экс-глава Калужской области сообщил о переходе в Совет Федерации
Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о своем переходе в Совет Федерации, передает «РИА Новости».
Космос
Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса
Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Происшествия
Скандальный банкет сотрудников тюменского СК: наказаны 12 человек
Судя по кадрам видеозаписи, одним из гостей праздника был неоднократно судимый Денис Девкин, который позже и выложил в инстаграмме видеоролик, где произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев, которые никак не отреагировали на такие реплики.
Культура
Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Общество
В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса
Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Политика
В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз
Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Общество
В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать
Шоу-бизнес
Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Экономика
В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов
Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повар одного из московских ресторанов.
Происшествия
В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
Общество
Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне
Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Политика
Захарова назвала причину развала украинского государства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь».