Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПроизводители электроники пожаловались в правительство на ФАС

Производители просят отдать преференции отчественным компаниям в сфере госзакупок подобного оборудования, тем самым защитить внутренний рынок и важнейшие интересы безопасности страны. В ФАС отреагировали на предложение исключать из закупок госкомпаний иностранные компании.
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с чего всё началось

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.
РБКвчера в 23:00

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Производители электроники пожаловались в правительство на ФАС

АБН01:38

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС

РБКвчера в 23:00

РБК: производители электроники просят преференций при закупках их техники госкомпаниями

ТАСС00:45

Производители электроники пожаловались в правительство

Городовой00:38

Производители радиоэлектроники попросили преференций при закупках госкомпаниями

Коммерсантъ00:35

Производители электроники пожаловались в правительство на ФАС

Мой Брянсквчера в 23:53

Производители электроники пожаловались на ФАС

ФедералПресс01:25
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Происшествия

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей.
ТАСС 02:46
Политика

Путин объяснил важность работы над поправками в конституцию

Президент России Владимир Путин объяснил важность работы над поправками в Конституцию РФ, которые он предложил ранее.
iReactor вчера в 07:23
Политика

Путин подписал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова

Президент России Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
ТАСС 01:19
Происшествия

Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала.
Lenta.ru 00:01
Футбол

«Аякс» подтвердил переход Зийеха в «Челси»

"Аякс" на официальном сайте подтвердил информацию о том, что полузащитник Хаким Зийех перейдет в "Челси".
Soccer.ru вчера в 07:35
Биатлон

Резцова заявила об отсутствии страха перед Фуркадом

Газета.Ru 03:53
Армия и оружие

Корабль ВМС США захватил в Аравийском море судно с иранскими ракетами

Пятый канал вчера в 17:55
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском 12 февраля в 22:00
Армия и оружие

Турция заявила о «нейтрализации» 63 сирийских военных в Идлибе

Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 63 сирийских военных в провинции Идлиб, заявило турецкое Минобороны.
Взгляд.ру 01:27
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
Происшествия

В Челябинске загорелся цех по производству пластиковой посуды

Цех по производству пластиковой посуды загорелся на площади 600 квадратных метров в Челябинске, пожару присвоен третий номер сложности, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:36
Общество

В России начали сборку первого серийного Ил-114-300

Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
РИА Новости 01:28
Политика

Экс-глава Калужской области сообщил о переходе в Совет Федерации

Бывший губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил о своем переходе в Совет Федерации, передает «РИА Новости».
РБК 03:04
Космос

Пойман повторяющийся каждые 16 дней сигнал из глубокого космоса

Каждые 16 дней из космоса на Землю поступает мощный радиовсплеск, который повторяется на основе регулярного цикла.
Shraibikus News 11 февраля в 07:59
Происшествия

Скандальный банкет сотрудников тюменского СК: наказаны 12 человек

Судя по кадрам видеозаписи, одним из гостей праздника был неоднократно судимый Денис Девкин, который позже и выложил в инстаграмме видеоролик, где произносит: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!», при этом в кадре присутствуют Аглиуллин, Ушатый и Рузеев, которые никак не отреагировали на такие реплики.
NashGorod.ru вчера в 23:37
Культура

Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Аргументы и Факты 01:50
Общество

В России зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса

Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции, которую разработал центр "Вектор", зарегистрировали, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 01:46
Политика

В Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз

Власти Турции усилили меры безопасности посольства России в связи с угрозами, поступающими послу Алексею Ерхову, сообщила «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Ирина Касимова.
Коммерсантъ 02:09
Общество

В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова

Вести.Ru вчера в 09:59
Происшествия

На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

В Северной Осетии полиция обнаружила труп женщины на загородном участке бывшего прокурора Игоря Чельдиева.
Lenta.ru вчера в 15:52
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Газета.Ru вчера в 22:30
Шоу-бизнес

Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети

Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
Московский Комсомолец вчера в 06:12
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия 02:04
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Bimru.ru вчера в 10:46
Экономика

В России впервые более чем за 20 лет сменился пивной лидер

Газета.Ru вчера в 00:19
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов

Писательница и предпринимательница Лена Ленина вышла замуж за шеф-повар одного из московских ресторанов.
ТВ Центр 03:43
Происшествия

В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
РБК 00:33
Общество

Гендиректор «Вымпелкома» досрочно покинет компанию в июне

Лацанич стал гендиректором «Вымпелкома» в январе 2018 г. Контракт с ним был подписан на три года.
Ведомости 02:28
Политика

Захарова назвала причину развала украинского государства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что процесс развала на Украине начался, когда украинский народ начал верить в «оранжевую чушь».
iReactor вчера в 17:22
Происшествия

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС 03:00
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