Общество
RuNews24.ruПроизводители электроники пожаловались в правительство на ФАС
Производители просят отдать преференции отчественным компаниям в сфере госзакупок подобного оборудования, тем самым защитить внутренний рынок и важнейшие интересы безопасности страны. В ФАС отреагировали на предложение исключать из закупок госкомпаний иностранные компании.
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с чего всё началось
Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.РБКвчера в 23:00
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Общество
Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв строительства АЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России санциями за срыв сроков строительства атомной электростанции в республике.
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
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Россия завершила госиспытания перспективной торпеды
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Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
Одним из главных изменений внедорожника по «технике» станет новая рама – с более высокими и толстыми лонжеронами, за счет которых она превзойдет раму нынешнего «Патриота» и по прочности, и по выносливости.
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В Москве простились с Валерием Рейнгольдом
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Житель Тюмени арестован на 5 суток за розыгрыш на тему коронавируса
На видео, которым заинтересовалась полиция, молодые люди в костюмах химзащиты и противогазах отлавливали якобы зараженных коронавирусом прохожих.
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На серой ветке московского метро приостановлено движение поездов
На Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена приостановлено движение поездов из-за пассажира на пути.
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Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева поднял в воздух первый Бе-200ЧС для нужд флота.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
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Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Модель Эшли Грэм показала, как кормит новорожденного сына грудью.
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Xiaomi представила компьютер Ningmei CR600 по цене смартфона
На краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin представлен моноблок Ningmei CR600, который будет продаваться по цене смартфона.
Армия и оружие
В Ливии погиб первый российский военный
По его данным, военный был снайпером и находился в Ливии не под своим именем. Его родным сообщили, что он погиб в ночь на 5 февраля.
Политика
Путину доверяют 71,3% россиян, выяснил ВЦИОМ
Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
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Мать звонила в детскую поликлинику 327 раз, чтобы вызвать врача
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В Петербурге уволили учителя, читавшего восьмиклассникам Есенина
В Петербурге в школе №545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина "Исповедь хулигана".
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Происшествия
В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек
В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
Кино
В Сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Общество
В России могут провести «гаражную амнистию»
В Росреестре рассчитывают, что в целом документ позволит облегчить жизнь 4,5 млн автовладельцев Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой "гаражной амнистии".
Политика
Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине
В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Экономика
ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей
Во втором квартале этого года ЦБ может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) через систему быстрых платежей (СБП).
Футбол
«Ротор» начал выступление на Олимп-Кубке ФНЛ с ничьей
Политика
Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»
Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Общество
В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, который пытался покончить с собой в Лондоне, попросил у Великобритании политическое убежище.
Космос
NASA обновило легендарный снимок Земли, сделанный «Вояджером-1»
Фотографии — NASA / JPL-Caltech Pale Blue Dot (англ. "бледно-голубая точка") — это удивительный снимок Земли, полученный зондом "Вояджер-1" 14 февраля 1990 года; фотография была сделана аппаратом с расстояния 5,9 миллиарда километров.
Политика
Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.