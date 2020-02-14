Общество

RuNews24.ruRuNews24.ruПроизводители электроники пожаловались в правительство на ФАС

Производители просят отдать преференции отчественным компаниям в сфере госзакупок подобного оборудования, тем самым защитить внутренний рынок и важнейшие интересы безопасности страны. В ФАС отреагировали на предложение исключать из закупок госкомпаний иностранные компании.
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с чего всё началось

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС из-за РЖД

Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования.
РБКвчера в 23:00

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Производители электроники пожаловались на ФАС из-за отмены тендера РЖД на миллиард рублей

Дождь08:04

Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС из-за РЖД

РБКвчера в 23:00

Производители электроники пожаловались в правительство на ФАС

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Производители электроники пожаловались на ФАС

ФедералПресс01:25

РБК: производители электроники просят преференций при закупках их техники госкомпаниями

ТАСС00:45

Производители радиоэлектроники попросили преференций при закупках госкомпаниями

Коммерсантъ00:35

Производители электроники требуют изменить законы о госзакупках

Красная весна05:45
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Общество

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Исследование проводилось в период с 3 по 9 февраля. При этом доверяют Путину 71,3% участников опроса.
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Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале

Вертолёт Ми-8, на борту которого находились десять человек, совершил жёсткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
RT на русском 06:56
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В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
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Газета.Ru вчера в 05:53
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Названы 12 шагов по урегулированию ситуации на Украине

В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
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Lenta.ru 07:44
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ЦБ вернет нулевой тариф в системе быстрых платежей

Во втором квартале этого года ЦБ может вернуть нулевой тариф для переводов между физическими лицами (с2с) через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 09:49
Футбол

«Ротор» начал выступление на Олимп-Кубке ФНЛ с ничьей

Волга-Каспий 07:55
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Путин отказался вводить в России понятия «родитель №1» и «родитель №2»

Президент России Владимир Путин отказался вводить в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама».
Lenta.ru вчера в 08:35
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В ДНР установили минимальный размер оплаты труда на уровне 6065 рублей

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики на заседании в пятницу принял закон о минимальном размере оплаты труды, который установлен на уровне 6065 рублей, передает корреспондент РИА Новости.
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Внук Назарбаева попросил политическое убежище в Британии

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Лавров встретился с Помпео в Мюнхене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели краткую встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 09:56
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