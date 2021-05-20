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Производители и продавцы продовольствия увеличили прибыль во время пандемии

Крупнейшим по динамике выручки производителям продовольствия удалось увеличить доходы на 32% или на 145 миллиардов рублей до 596 миллиардов рублей. Чистая прибыль компании выросла на 69% или на 11 миллиардов рублей до 27 миллиардов рублей. Средняя рентабельность продаж увеличилась на 1,5%.В источнике

С чего всё началось

Эпидемия жадности подсчитана

По выборке РЭУ, в 2020 году рентабельность активов в отрасли торговли практически в два раза превысила среднероссийский показатель, доходы от реализации в целом по отрасли также выросли относительно 2019 года на 41%, прибыль от продаж увеличилась практически в полтора раза.
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