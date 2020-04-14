Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПроизводители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфаксвчера в 08:58

Подробнее о событии

Правительство просят об оказании продовольственной помощи пострадавшим от экономических последствий коронавируса

Эхо Москвы01:03

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождьвчера в 10:24

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркетвчера в 08:39

Производители предложили меры поддержки малоимущих в условиях пандемии

Известиявчера в 09:38

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правдавчера в 09:33

Участники рынка просят разморозить программу адресной продпомощи россиянам

ТАССвчера в 09:46

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Коммерсантъвчера в 08:31
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
4,1K
Политика

Ветераны попросили Путина перенести парад Победы

Коммерсантъ 07:21
460
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
2,2K
Общество

Власти уточнили условия для получения выплаты в 5 тыс. рублей на детей

Ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей в апреле-июне 2020 года положены гражданам, имеющим или имевшим право на меры господдержки при условии, что оно возникло у них до 1 июля этого года.
Говорит Москва 06:45
59
Общество

Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Как сообщается, врач и телеведущий станет официальным представителем штаба и как главный спикер организации будет информировать россиян об угрозе коронавируса.
Lenta.ru 07:14
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Наука

Растения предотвратили дисбиоз в своих листьях

В норме у растений существует иммунный механизм защиты от протеобактерий, который защищает их от дисбиоза, — к такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Nature.
N+1 06:07
Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
9
Авто

Иск против Volkswagen подали 250 тысяч человек

Более 250 тысяч человек подали коллективный иск против концерна Volkswagen с требованием возместить материальный ущерб в рамках так называемого «дизельгейта» 2015 года.
Автоновости дня 07:50
11
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,7K
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Общество

Одних животных другим скормит зоопарк из-за коронавируса

Live24 07:18
3
Общество

Смольный назвал системообразующие предприятия Петербурга

Neva.Today 07:05
12
Здоровье

Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом

В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
9
Общество

Академик РАН назвал сроки окончания эпидемии кронавируса в РФ

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к началу или середине июня, считает академик РАН, пульмонолог, заведующий кафедрой госпитальной терапии университета имени Пирогова Александр Чучалин.
News.ru 05:36
11
Футбол

Нобель Арустамян: «В посткоронавирусном мире упадут цены и будет много обменов»

В нашем футболе тоже упадут цены и контракты. Не стоит ожидать, что к нам будут приезжать футболисты, которые стоят десятки миллионов евро.
Спорт-Экспресс 07:25
Происшествия

В центре Тюмени горит крыша бизнес-центра

Горит крыша площадью 300 кв. м. О пострадавших на данный момент неизвестно. Люди, находившиеся в здании эвакуированы.
REGNUM 08:07
1
Происшествия

Число заразившихся коронавирусом в Ростовской области превысило 100

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 6 за последние сутки, передает 15 апреля пресс-служба областной администрации.
ИА Красная Весна 03:48
22
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом

Заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 06:52
Энергетика

Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель

Средняя цена российской нефтяной смеси Urals в период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила чуть больше 19 долларов за баррель.
Российская газета 07:09
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Игры

Слухи: инсайдер показал модель Принца Персии из ремейка трилогии «Пески времени»

Согласно информации DenseEquation, Ubisoft представит ремейки всех трёх игр из трилогии «Пески времени» (не только Prince of Persia: The Sands of Time) в рамках собственной цифровой презентации.
3DNews 04:14
1
Происшествия

Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет

Российская газета 08:01
Общество

Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 08:15
45
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Здоровье

При употреблении имбиря имеются противопоказания

Именно белки доставляют в организм полезные компоненты имбиря. При их недостатке употребление продукта бессмысленно.
Live24 06:46
1
Происшествия

Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином

В Кемеровской области 39-летняя жительница Ижморского района попросилась на карантин, чтобы не потерять работу после нескольких дней запоя, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 06:53
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Армия и оружие

Американский вертолет для боевых спасательных операций испытали экстремальными температурами

N+1 03:06
Происшествия

СКР завершил расследование катастрофы SSJ-100 в «Шереметьево»

REGNUM 07:13
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