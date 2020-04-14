Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".

с чего всё началось

Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

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