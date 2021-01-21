Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

Ранее 21 января газета The Washington Post сообщала, что Байден поручит директору национальной разведке Аврил Хейнс дать оценку ситуации с отравлением Навального, причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в президентские выборы 2020 года, а также выплатам за убийства американских солдат в Афганистане.