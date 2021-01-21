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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции.В источнике
РЕН ТВ
Общественная служба новостей
ПРАЙМ
News.ru
РБК
ТК Звезда
Коммерсантъ
С чего всё началось
Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса.
Коммерсантъ16:44
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ПРАЙМ

Фермеры предложили пустить в продажу клубни картофеля меньшего калибра

ПРАЙМ20:16
News.ru

Мелкий картофель класса «эконом» могут начать продавать в России

News.ru19:38
РЕН ТВ

В России могут начать продавать картофель «экономкласса»

РЕН ТВ18:56
ТК Звезда

«Картофель малого калибра»: торговым сетям предложили способ снизить цены на корнеплод

ТК Звезда19:24
Общественная служба новостей

Россиянам предложили покупать картошку «экономкласса»

Общественная служба новостей18:52
РБК

Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»

РБК18:27
Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Коммерсантъ16:44

Европарламент призвал заблокировать «Северный поток-2» из-за Навального

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию, в которой призвал немедленно заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» и ввести новые санкции в отношении России из-за ареста Алексея Навального.
Европарламент призвал заблокировать «Северный поток-2» из-за Навального
Lenta.ruвчера в 11:16

Шамсутдинов получил 24,5 года колонии за расстрел сослуживцев

Суд отправил рядового Шамсутдинова в колонию строгого режима В четверг, 21 января, в Чите Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 24,5 года лишения свободы рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
Lenta.ruвчера в 03:56

Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

Ранее 21 января газета The Washington Post сообщала, что Байден поручит директору национальной разведке Аврил Хейнс дать оценку ситуации с отравлением Навального, причастности Москвы к кибератакам и вмешательству в президентские выборы 2020 года, а также выплатам за убийства американских солдат в Афганистане.
РБК17:03

Китайская передовая система ПВО сбила истребитель МиГ-21 ВВС Индии

Потерпевший 5 января 2021 года крушение индийский истребитель МиГ-21 был поражён мощным электромагнитным импульсом, как предполагается, выполненным китайским передовым комплексом противовоздушной обороны, использующим электромагнитные силы для полного вывода из строя электроники.
Avia.pro19:01

Как заработать на президентстве Байдена: 5 перспективных вариантов

Зеленая энергетика: сверхамбициозный план по переходу на чистую энергию В июле Bloomberg сообщил, что Байден в случае избрания главой государства намерен вложить $2 трлн в перевод национальной энергетики на экологически чистые источники.
РБКвчера в 02:55