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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса.В источнике
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Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель «экономкласса» — корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг.
Коммерсантъ16:44
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Газета.Ru

В России предложили продавать картофель «экономкласса»

Газета.Ru21:14
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Фермеры предложили пустить в продажу клубни картофеля меньшего калибра

ПРАЙМ20:16
Коммерсантъ

Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены

Коммерсантъ16:44
ТК Звезда

«Картофель малого калибра»: торговым сетям предложили способ снизить цены на корнеплод

ТК Звезда19:24
РЕН ТВ

В России могут начать продавать картофель «экономкласса»

РЕН ТВ18:56
РБК

Производители предложили сетям пустить в продажу картофель «экономкласса»

РБК18:27
News.ru

Мелкий картофель класса «эконом» могут начать продавать в России

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