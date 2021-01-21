Участники рынка под предлогом стабилизации цен на базовые продукты питания пытаются снизить требования торговых сетей к своей продукции. Так, производители картофеля предложили ритейлерам пустить на полки корнеплоды меньшего калибра как товар экономкласса.

С чего всё началось Производители картофеля калибруют продукцию под низкие цены Картофельный союз предложил торговым сетям ввести в ассортимент картофель «экономкласса» — корнеплоды широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, упакованные в сетку по 2,5, 3 и 5 кг. Коммерсантъ 16:44