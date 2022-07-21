Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим вывоза медицинской техники из России по разрешению Минпромторга.
По оценке ассоциации, уже сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания требуется вывезти несколько тысяч позиций медицинских изделий, запчастей и принадлежностей к ним.
Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине «геноцидом» и представила соответствующую резолюцию, которая даже в случае принятия будет носить рекомендательный и символический характер.