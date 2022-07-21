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Производители медтехники попросили ослабить режим ее вывоза из России

Ассоциация международных производителей медизделий IMEDA обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ослабить режим вывоза медицинской техники из России по разрешению Минпромторга.
Ведомости
Согласно документу, требуется разрешение Минпромторга для вывоза из России широкого спектра аппаратуры.
Московский Комсомолец
«Даже если ведомство готово выдать нам разрешительные документы, вывоз медтехники не согласовывает таможенная служба»,— отмечает он.
Коммерсантъ
По оценке ассоциации, уже сейчас или в ближайшее время из России для ремонта или сервисного обслуживания требуется вывезти несколько тысяч позиций медицинских изделий, запчастей и принадлежностей к ним.
Forbes

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