Экономика

ТАССТАССПроизводители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье

Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, объединяющий ведущих российских производителей, на долю которых приходится порядка 70% выпускаемой соковой продукции, воды и безалкогольных напитков, обратился в правительство с просьбой обнулить ввозные пошлины на некоторые виды сырья и оборудования.
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Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья

Союз производителей безалкогольных напитков (СПБН; объединяет производителей 70% безалкогольных напитков в стране) обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой обнулить ввозные пошлины на сырье и ингредиенты, а также оборудование для производства.
Коммерсантъвчера в 18:44

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Производители минеральных вод просят обнулить ввозные пошлины на сырье

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