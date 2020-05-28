Экономика
КоммерсантъПроизводители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья
Производители безалкогольных напитков просят упростить импорт сырья Рост стоимости импортного сырья из-за девальвации рубля, угроза нестабильного спроса и сложностей с поставками на фоне пандемии COVID-19 вынудили производителей безалкогольных напитков обратиться в правительство за дополнительной поддержкой.
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Авто
Автодилеры прогнозируют падение продаж машин в России на 50% в июне
Объемы продаж легковых и легких коммерческих автомобилей на территории России могут снизиться вдвое в течение июня по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, считает глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.
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В Москве по делу о мошенничестве задержали адвоката Щербакова
Следователи задержали в Москве адвоката Сергея Щербакова в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в размере 250 млн рублей.
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
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Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
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Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
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В среду, 27 мая, СБР утвердила новый состав национальной команды страны.
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РБК 02:23
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Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
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РБК 04:19
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Титов представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах своей деятельности в 2019 году.
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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
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Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
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